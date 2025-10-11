Экс-президент Сирии Башар Асад с семьей занимает три квартиры в 300-метровом небоскребе комплекса «Москва-Сити» и «часами играет в онлайн-видеоигры», а также «часто останавливается на уединенной подмосковной вилле», пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на рассказ своего источника.

Газета называет своего собеседника просто Х. Издание утверждает, что он «происходит из одной из самых влиятельных семей в прежней системе власти Сирии», с детства часто бывал в доме Асадов, долгое время входил в ближайшее окружение бывшего сирийского президента и занимал «высокий военный пост», но в 2012 году бежал за границу из-за разногласий с главой государства — якобы после покушения на его жизнь.

«Асад живёт в трёх квартирах в элитном высотном доме с торговым центром внизу, который он иногда посещает, а в остальное время проводит часы за онлайн-видеоиграми. Он также часто останавливается на своей вилле под Москвой», — утверждает Х.

По словам Х., у Асадов «около 20 роскошных апартаментов» в московском деловом квартале «Москва-Сити». Die Zeit пишет, что «с 2013 года — всего через два года после начала восстания в Сирии — клан Асада стратегически скупал квартиры в Москве». В 2019 году Financial Times утверждала, что «семья Асада приобрела как минимум 18 роскошных квартир в Москве», скрыв эту покупку за «сложной структурой компаний и кредитных организаций, включая Zevelis City».

Корреспондент Die Zeit попал в схожую квартиру благодаря «агенту по недвижимости Наташе», которая якобы показывает и продает недвижимость в этих небоскребах. В статье описан интерьер, который «идеально подходит для взыскательных жителей Ближнего Востока, ранее наслаждавшихся дворцами Дамаска, Абу-Даби или Дубая».

«Встроенные шкафы кремового цвета с позолоченными рамками, хрустальные люстры, драгоценные породы дерева, просторные диваны, кровати, прикроватные тумбочки и зеркала в стиле чиппендейл — всё это современные решения. Сияющая кухня с разнообразной немецкой техникой также выполнена в современном стиле. Во всех комнатах — огромные телевизоры и панорамные окна на уровне облаков, из которых открывается захватывающий вид. Но главная изюминка — ванная комната, полностью отделанная каррарским мрамором. Перед четырёхметровым окном расположена огромная керамическая ванна с подогревом. “В День Победы, — говорит Наташа, — можно смотреть салют прямо из ванны с бокалом шампанского”. Большего и не найти, даже в Москве», — говорится в статье.

Х. со ссылкой на своих знакомых заявил Die Zeit, что Асады «могут свободно передвигаться по Москве» и «нанимают телохранителей из частной охранной компании, оплачиваемой российским правительством».

По словам собеседника немецкой газеты, в России сейчас находятся около 1,2 тысячи сирийских офицеров, которые, как и Асады, принадлежали к алавитскому меньшинству.

«Тех, у кого не было денег, отправили в Сибирь, а богатые живут в Москве», — утверждает Х.

Он заявил Die Zeit, что младший брат Башара Асада — Махер — якобы живет в столичном отеле Four Seasons, где «проводит время за пьянством и курением кальяна». Х. утверждает, что знает об этом из достоверных источников. «Проверить это невозможно», — подчеркивает немецкое издание.

В Кремле объясняли, что убежище предоставлено Асадам «по гуманитарным соображениям». В апреле 2024 года посол России в Багдаде Эльбрус Кутрашев заявлял в интервью иракскому телеканалу, что это делается «на строгих условиях» — например, с ограничениями на публичные выступления и тем более политическую деятельность.

Reuters утверждал, что за два дня до переезда в Москву Асад на частном самолете отправил в Дубай не менее $0,5 млн наличными, ценные вещи, секретные документы, ноутбуки и жёсткие диски. По данным агентства, с 6 по 8 декабря 2024 года тот самолёт совершил четыре рейса туда-обратно.

Старший сын Асада Хафез, за две недели до переезда семьи в Москву защитивший диссертацию в МГУ, в феврале 2025 года опубликовал в соцсетях видеоселфи: идя по улице, он рассказывал об обстоятельствах, при которых проходила его защита, о последующем возвращении в Дамаск к отцу и совместном побеге из Сирии. Впоследствии эти видеозаписи были удалены.