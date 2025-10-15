Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа официально потребует выдать экс-главу республики Башара Асада на переговорах в Москве со своим российским коллегой Владимиром Путиным 15 октября. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на официальный сирийский источник.

По информации источника, новые сирийские власти требуют передать им Асада для суда по делу о предполагаемых преступлениях против сирийцев. Ранее Россия уже отказывала Дамаску в выполнении этой просьбы, рассказывал аш-Шараа газете The New York Times.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что у Асада «нет каких-либо проблем с проживанием» в Москве.

«Башар Асад находится у нас по гуманитарным причинам. Ему и его семье грозило уничтожение физическое», — подчеркнул Лавров на официальной встрече с представителями СМИ арабских стран.

Кроме того, как утверждает источник Reuters, аш-Шараа намерен обсудить с Путиным дальнейшее присутствие российских вооруженных сил на базе в Тартусе и авиабазе ​​в Хмеймиме.

Ахмед аш-Шараа прибудет с рабочим визитом в Москву 15 октября. В этот же день пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, ранее сообщили в Кремле.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении Кремля.

Временный сирийский президент был приглашен на российско-арабский саммит, который должен был состояться в Москве 15 октября, но был перенесен из-за начала реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа. Несмотря на это, аш-Шараа решил не откладывать свою первую поездку в Москву в качестве главы Сирии.

До аш-Шараа столицу России с официальным визитом посещала сирийская делегация во главе с министром иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шейбани. 31 июля он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.