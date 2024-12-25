Супруга бывшего президента Сирии Башара Асада Асма переживает рецидив лейкемии (рака крови). Во избежание передачи женщине инфекционных заболеваний медики изолировали ее от других людей, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

«Асма умирает. Она не может находиться ни с кем в одной комнате [из-за своего состояния]», — сказал один из источников газеты, который в последние недели общался напрямую с представителем семьи.

Другой собеседник издания заявил, что в последние несколько недель состояние Асмы Асад было 50/50. «Когда лейкемия возвращается, это очень опасно», — отметил он.

The Telegraph отмечает, что медики оценивают шансы Асмы Асад на выживание как 50/50. В последнее время в Москве за ней ухаживал отец Фаваз аль-Ахрас. Знакомые с семьей источники газеты говорят, что мужчина «убит горем».

Асме Асад 49 лет. Она родилась в Лондоне в семье выходцев из сирийского Хомса, имеет двойное гражданство. Ее отец — кардиолог, а мать — первый секретарь сирийского посольства в Лондоне.

Асма окончила Королевский колледж Лондонского университета, занялась инвестиционным банкингом и успела поработать в нескольких известных кредитных организациях Запада.

С Башаром Асадом Асма познакомилась в 2000 году во время поездки к родственникам в Сирию, Асад был другом семьи. Спустя несколько месяцев пара поженилась. У них трое детей — сын Хафез (родился в 2001 году), дочь Зейн (родилась в 2003 году) и сын Карим (родился в 2004 году).

В 2018 году у Асмы Асад впервые диагностировали онкологическое заболевание: врачи сообщили, что им удалось заметить злокачественную опухоль молочной железы на ранней стадии. В августе 2019 года стало известно, что Асма Асад победила рак.

В мае 2024 года канцелярия сирийского президента сообщила, что у Асмы Асад выявили острый миелоидный лейкоз. The Telegraph пишет, что она могла прилететь в Москву на лечение незадолго до того, как режим Башара Асада пал в Сирии и он получил убежище в России.