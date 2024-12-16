Сирийские власти в 2018 и 2019 годах направили в Россию около $250 млн наличными, хотя к этому моменту сирийские золотовалютные резервы были практически исчерпаны, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на конфиденциальные документы и источники.

Один из собеседников FT подтвердил, что к 2018 году валютные резервы страны «были практически на нуле», однако из-за санкций Сирии якобы приходилось платить России наличными.

Он добавил, что сирийский ЦБ заплатит в соответствии с тем, что «было доступно в хранилище».

«Когда страна полностью окружена и находится под санкциями, у них есть только наличные», — пояснил источник газеты, знакомый с данными сирийского центрального банка.

Деньги, переданные сирийскими властями, самолеты доставляли в московский аэропорт Внуково, утверждает FT. Купюры номиналом $100 и €500 весили порядка двух тонн.

Данные о российских торговых операциях, которые приводит служба Import Genius, показывают:

— в феврале 2019 года ЦБ Сирии направил в Россию около €20 млн купюрами номиналом €500; деньги были направлены самолетом, который приземлился в московском аэропорту Внуково,

— в марте 2019 года сирийские власти таким же способом перевезли в Россию $10 млн 100-долларовыми купюрами.

Всего в период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года был совершен 21 рейс из Сирии в Россию с заявленной стоимостью около $250 млн, пишет FT. Согласно отчетам, которые начались в 2012 году, до 2018 года таких денежных переводов между центральным банком Сирии и российскими банками не осуществлялось, отмечает газета.

Помимо перевода денег в Россию, семья экс-президента Сирии Башара Асада также занималась покупкой недвижимости в Москве, утверждает FT. По данным газеты, с 2013 года родственники политика купили по меньшей мере 20 квартир премиум-класса в Москве.

Россия «была убежищем»

Дэвид Шенкер, занимавший должность помощника госсекретаря США по ближневосточным делам с 2019 по 2021 годы, отметил, что денежные переводы правительства Асада в Россию не были неожиданными.

«Режиму [Асада] пришлось бы перевести свои деньги за границу в безопасное место, чтобы иметь возможность использовать их для обеспечения хорошей жизни… для режима и его ближайшего окружения», — считает он.

Говоря о том, что семья Асада покупала недвижимость в Москве, Шенкер заявил: «У них были годы, чтобы попытаться собрать деньги и создать системы, которые должны были стать надежными убежищами».

Старший научный сотрудник Программы правового развития Сирии Эйад Хамид предположил, что «Россия была убежищем для финансов режима Асада в течение многих лет».

Как пишет FT, денежные переводы из Дамаска в Москву показывают, что Россия была «важнейшим союзником Асада» — она «оказывала ему военную поддержку для продления срока его правления, стала одним из важнейших пунктов назначения сирийских денежных средств, поскольку западные санкции вытеснили их из финансовой системы».

Комментируя публикацию FT, председатель комитета Совета Федерации по международным делам григорий Карасин призвал относится к ней с осторожностью. По его мнению этот материал может быть направлен непосредственно против Москвы и Асада.

«На мой взгляд, то, что это опубликовано в Financial Times, — это классическая операция по внедрению в медийное пространство выгодной версии для того, чтобы манипулировать ею, давать соответствующие оценки, соответствующие трактовки. Все остальное последует», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Сенатор призвал дождаться, когда станет понятно, насколько информация, опубликованная изданием, истинная.