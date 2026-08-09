Средства ПВО перехватили и уничтожили 165 украинских беспилотника над российскими регионами за ночь и утро 9 августа, сообщило Минобороны России. Региональные власти сообщили о повреждениях и пострадавших.

По данным Минобороны, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Башкортостаном, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями.

В результате массированной атаки БПЛА на Белгород трое человек погибли, 25 пострадали, в том числе двое детей 4 и 9 лет, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. В больницы госпитализированы 13 взрослых, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

«Четырехлетнего мальчика со осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

По словам Шуваева, повреждены более четырех многоквартирных домов, административное здание, социальный и коммерческий объекты, в одном частном доме начался пожар. Кроме того, от взрывов БПЛА загорелись два автомобиля на парковке многоквартирного дома.

Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Фрагменты БПЛА также упали около частного дома в поселке Верхнебаканском, произошло возгорание хозяйственной постройки, пострадавших нет.

В Башкортостане была совершена атака на предприятия Уфы, сообщил региональный Госкомитет по ЧС. Один БПЛА попал в строящийся дом, он задел башенный кран и упал на кровлю, возник пожар. Погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении.

В Курской области в результате атак повреждены фасад и крыша дома в поселке Колячек, в селе Большое Солдатское Большесолдатского района — крыша зернохранилища, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, погибших и пострадавших нет.