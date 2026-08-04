США за пять месяцев войны с Ираном израсходовали большую часть своих запасов высокоточных ракет большой дальности, включая ATACMS. Об этом три осведомленных источника сообщили Reuters. Они впервые озвучили данные, которые дают представление о масштабах дефицита.

Помимо ATACMS, опустошены запасы оперативно-тактических баллистических ракет PrSM (Precision Strike Missile — «высокоточная ударная ракета»). Двое собеседников агентства утверждают, что армия использовала «практически всё», что имела из этих вооружений.

Источники отказались уточнить, сколько единиц каждого вида ракет осталось у США.

PrSM — это новейшие усовершенствованные ракеты дальностью до 500 км, разработанные для замены ATACMS, имеющих меньшую дальность. Они могут запускаться только с установок реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, но впоследствии их также планируют адаптировать для запуска с надводных кораблей. На данный момент PrSM есть только у США и Австралии.

Резкое сокращение арсенала таких ракет, каждая из которых стоит более $1 млн, осложняет продолжение операции против Ирана для президента США Дональда Трампа. Если он прикажет возобновить удары, то, вероятно, военным придется чаще задействовать бомбардировщики, что более рискованно, пишет Reuters.

Также трое собеседников агентства, знакомых с ситуацией, выразили опасение, что возможности США в сдерживании таких противников, как Россия и Китай, станут слабее и в целом готовность американских ВС к будущим конфликтам будет снижена.

Четвертый осведомленный источник сообщил, что, хотя войска США на Ближнем Востоке почти исчерпали запасы ракет наземного базирования, которые имели до начала войны, они смогли пополнить их за счет поставок из других регионов мира.

В ответ на просьбу прокомментировать данные о запасах вооружений Белый дом сослался на заявление Трампа о том, что у США «гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире» и «гораздо больше, чем нам нужно».

«В данный момент наши оборонные компании производят больше боеприпасов, чем когда-либо прежде, а также расширяют свои заводы и оборудование в рекордных объемах», — процитировала президента его администрация.

Однако аналитики предупреждают, что новых поставок может оказаться недостаточно для затяжной войны.

По словам двух источников, представители командования в течение нескольких недель предупреждали Трампа о сокращении запасов вооружений, включая ракеты-перехватчики Patriot. Некоторые СМИ ранее сообщили, что отчасти из-за этого президент решил не начинать еще одну масштабную атаку против Ирана.

Американский чиновник опроверг эти сообщения. Он заявил, что Трамп отказался от идеи атаки из-за давления со стороны государств Персидского залива.

После отмены новых ударов Трамп возобновил угрозы и заявил, что у Ирана остался «последний шанс», чтобы заключить сделку. На уточняющий вопрос журналистов он сказал, что хочет дать иранцам «все последние шансы перед обезглавливанием».