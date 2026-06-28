На фоне войны с Ираном США начали искать способ производить ракеты «по модели McDonald’s» — быстро, дешево и в промышленных масштабах. Об этом пишет Financial Times (FT).

Один из таких проектов развивает компания Co-Aspire, которая арендует склад в Вирджинии и использует 3D-принтеры для производства деталей. Как рассказал FT владелец Co-Aspire Дуг Деннени, фирма прибегает к такому подходу для того, чтобы «действовать очень быстро».

FT отмечает, что война США с Ираном обнажила важную проблему: Пентагон производит слишком мало ракет, и стоят они очень дорого. И поскольку боезапасы в ходе боевых действий начали стремительно сокращаться, перед американским Минобороны встала неотложная задача — наладить дешевое массовое производство ракет, чтобы этот процесс занимал не годы, а месяцы.

По данным газеты, США производят около 600 ракет Tomahawk в год, и каждая стоит по $2,6 млн, а ракеты PrSM и JASSM, два других основных типа вооружений, стоят около $1,6 млн и $1,9 млн соответственно.

«Американский арсенал строился исключительно на дорогостоящем, высокотехнологичном и трудном в производстве оружии. Мы вступили в иную эпоху войны, и теперь США нужно меняться», — заявил FT бывший сотрудник Пентагона Майкл Горовиц.

В статье отмечается, что ВВС США запросили около $12 млрд на следующие пять лет для закупки 28 тыс. ракет. Кроме того, другая программа Пентагона, объявленная в прошлом месяце, предполагает закупку 10 тыс. ракет наземного запуска в течение трех лет.

Как устроено производство ракет «по модели McDonald’s»

FT пишет, что ракеты Co-Aspire просты в сборке и нового механика можно обучить этому за месяц. 3D-принтеры, как отмечается в статье, работают круглосуточно, как и другая техника. Первую ракету Co-Aspire довела до готовности за четыре месяца, вторую рассчитывает закончить за пять.

Еще одна компания — Castelion, сооснователь которой Эндрю Крейц был топ-менеджером SpaceX, — получила контракт Пентагона на выпуск более 12 тыс. гиперзвуковых ракет за пять лет. В будущем она планирует увеличить обороты после запуска своего завода и выпускать по 6 тыс. ракет в год по цене около $400 тыс. за единицу — то есть более чем в шесть раз дешевле Tomahawk.

«С самого начала нужно создавать изделие, которое легко и дешево производить, и это должно определять все инженерные решения», — сказал Крейц.

FT пишет, что Castelion использует компоненты, широко распространенные в автомобилестроении.

Издание напоминает, что США десятилетиями делали ставку на высокоточное, дорогостоящее оружие и молниеносные кампании с демонстрацией подавляющей мощи, однако конфликт на Украине, а затем и война с Ираном заставили Пентагон пересмотреть этот подход. «В Пентагоне уже не спорят о важности массового производства», — подчеркивает Financial Times.

Аналитики еще до войны с Ираном предупреждали на основе военного моделирования, что в случае конфликта с Китаем США могут исчерпать ключевые запасы боеприпасов за считаные недели.

При этом один из экспертов в беседе с FT обращает внимание на важный аспект: Пентагону придется смириться с тем, что более дешевые ракеты будут уступать прежним по точности и надежности.

Ставка на массовость касается не только ракет, так как параллельно США расширяют выпуск беспилотников. В феврале американские военные впервые применили в бою одноразовый ударный дрон Lucas, созданный стартапом SpektreWorks методом обратной разработки на основе иранского Shahed-136. Пентагон запросил увеличение расходов на беспилотники и смежные технологии втрое — более чем до $74 млрд в 2027 году.