Президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, а также впервые за время своего второго срока ввел прямые санкции против России. На эти решения мог во многом повлиять госсекретарь Марко Рубио, пишет Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Трамп на протяжении нескольких месяцев сопротивлялся тому, чтобы вводить новые ограничения против России в надежде, что ему удастся завершить конфликт на Украине, пишет издание. Однако на этой неделе его планы резко изменились. По словам источников Bloomberg, на это повлияла оценка, высказанная Марко Рубио после его разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По итогам беседы стало известно, что главы внешнеполитических ведомств не будут встречаться лично, как изначально задумывалось. По оценке Рубио, Россия «не внесла никаких существенных изменений» в свою позицию по Украине, уточняют собеседники агентства.

«Влияние Рубио на изменение позиции Белого дома свидетельствует о еще более активной роли ведущего американского дипломата», — пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что высказывания Рубио идут вразрез с «более мягкой стратегией» в отношении России со стороны спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Результаты переговоров Путина и Уиткоффа в августе — за полторы недели до саммита на Аляске — привели к путанице и создали в Белом доме впечатление, что Москва готова пойти на уступки, отметили собеседники Bloomberg.

Саму встречу на Аляске источники охарактеризовали как «напряженную». Путин якобы настаивал на обсуждении территориальных вопросов, что вызвало раздражение Трампа и чуть не привело к его уходу. В итоге подготовкой новой встречи лидеров России и США начал заниматься Рубио. В то же время признаков того, что Уиткофф утрачивает влияние в вопросах, которые касаются России, нет, подчеркивает Bloomberg.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли однако не согласилась с такой оценкой ролей Рубио и Уиткоффа. В разговоре с изданием она подчеркнула лидерство Трампа в вопросах внешней политики, уточнив, что Рубио и Уиткофф «представляют собой единую команду» и реализуют повестку президента США.

Келли также заявила, что спецпосланник Трампа «ясно выражает всем свою позицию» и вместе с президентом работает над достижением мира, «полностью и точно понимая все факторы, имеющие значение».

21 октября телеканал CNN и Reuters сообщили, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была предшествовать саммиту президентов двух стран в Будапеште, отложена на неопределенный срок. Как пояснили источники изданий, по итогам телефонного разговора дипломатов выяснилось, что ожидания Москвы и Вашингтона по поводу вариантов завершения украинского конфликта отличаются.

Позже стало известно, что саммита в Будапеште тоже не будет. Трамп объяснил свое решение тем, что встреча, по его мнению, не приведет к «желаемому результату».

23 октября Минфин США ввел санкции против против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл». В пресс-релизе управления ведомства по контролю за иностранными активами сказано, что такое решение принято из-за «отсутствия серьезной приверженности Москвы мирному процессу, чтобы покончить с [конфликтом] на Украине». Министр финансов Скотт Бессент в свою очередь добавил, что США пошли на такой шаг, поскольку Путин якобы не был «честным и откровенным» на переговорах в августе.

По данным The Wall Street Journal, Трамп выбрал средний по тяжести вариант санкций в отношении Москвы. Жесткий предусматривал ограничения против промышленности России и высокопоставленных руководителей, мягкий — «более ограниченные санкции».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точных сроков проведения саммита в Венгрии никто не называл, а президенты «не хотят терять время» и собираться «только ради самой встречи». В Кремле также подчеркнули, что Трамп и Путин не исключают проведения личной встречи в будущем.