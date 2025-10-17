Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске за закрытыми дверями несколько раз повышал голос и в какой-то момент пригрозил уйти. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на несколько источников, осведомленных о ходе переговоров. В Белом доме отрицают, что они были неудачными.

Материал FT основан на свидетельствах восьми западных и украинских политиков и дипломатов, знающих о содержании переговоров в Анкоридже, а также «людей из Москвы, близких к неофициальным усилиям по прекращению военных действий».

В статье говорится, что несмотря на публичные позитивные оценки августовского саммита лидерами двух стран, Анкоридж стал «критической точкой» в отношениях Москвы и Вашингтона, от которой начался разворот США в сторону Украины.

Издание характеризует саммит на Аляске как «напряженный». Собеседники FT рассказали, что теплота, с которой президенты России и США приветствовали друг друга на публике, за закрытыми дверями «быстро улетучилась».

На встрече, где помимо лидеров присутствовали лишь несколько советников, Путин отклонил предложение Трампа смягчить санкции в обмен на прекращение огня, утверждают источники газеты. По их словам, российский президент настаивал, что боевые действия закончатся только при условии капитуляции Украины и отказа Киева от большей части территории Донбасса.

Кроме того, в своей речи Путин упомянул русских князей Рюрика и Ярослава Мудрого, а также запорожского гетмана Богдана Хмельницкого, утверждает FT.

«Шокированный Трамп несколько раз повышал голос и в какой-то момент пригрозил уйти, говорят источники. В конце концов он закончил встречу раньше ожидаемого и отменил запланированный обед, на котором расширенные делегации должны были обсудить экономические связи и сотрудничество», — говорится в публикации.

Чиновник Белого дома, к которому издание обратилось за комментарием, назвал саммит «продуктивным» и отверг предположение о том, что он оказался неудачным. Он подчеркнул, что в администрации Трампа считают «полезной» любую возможность, позволяющую лучше понять позицию России.

RTVI направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Саммит на Аляске состоялся 15 августа. Встреча Путина и Трампа длилась 2 часа 45 минут, после этого президенты выступили перед журналистами с короткими заявлениями, но не стали отвечать на вопросы. Оба лидера покинули США, пробыв там в целом около шести часов. Перед началом переговоров американский чиновник заявил CNN, что «все варианты остаются на столе», в том числе вариант, при котором Трамп досрочно покинет встречу, если решит, что Путин не настроен серьезно на мирную сделку. Накануне саммита Трамп говорил журналистам, что уже в первые минуты поймет положение вещей, и если переговоры будут идти плохо, то «очень быстро» закончит встречу, а если общение пойдет хорошо, то мир будет достигнут «в весьма ближайшем будущем».

Как пишет FT, Трамп «все больше раздражается на Путина», тогда как сдвиг США в сторону Украины еще не завершен. В частности, Вашингтон не реализовал своих угроз ужесточить санкции, что, как предполагает газета, объясняется стремлением сохранить место Трампа как потенциального посредника в мирном урегулировании между Россией и Украиной.

Сам Путин на пленарном заседании клуба «Валдай» в начале октября отрицательно ответил на вопрос о том, рассказывал ли он Трампу про историю Украины.