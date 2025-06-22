Составители современных школьных учебников истории избавились от «большого количества ложных посылов», в том числе касающихся Украины и ее государственности. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский на встрече главы государства Владимира Путина с редакторами учебников истории.

В качестве примера Мединский привел учебник истории России для седьмого класса, в котором описываются события XVI-XVII века.

«Мы всегда учили, что 1954 год — это не только запуск процесса [передачи] Крыма, это всенародное отмечание 300-летия воссоединения Украины с Россией. И даже под это дело снималось кино, писались картины», — сказал Мединский.

Он назвал фразу о воссоединении Украины с Россией «исторически лживой» и «вызывающей улыбку» у историков.

«На самом деле речь шла о вхождении в состав Московского царства на правах определенной автономии земель войска Запорожского вместе с запорожцами и землями. И подписывал этот договор гетман войска Запорожского и русского Богдан Хмельницкий. То есть вхождение под протекторат в состав Московского царства. Какое воссоединение? Не было никакой Украины, не было государственности», — заявил помощник президента.

По его словам, сейчас редакторы учебников истории избавляются от «вынужденной идеологизации, которая порождала у детей ложное представление о том, что было на самом деле».

Путин, отвечая на слова Мединского, заявил, что решение передать Крым в состав Украины было продолжением политики Компартии «по поводу так называемой коренизации». Он отметил, что сначала «эти же, по сути, политические силы способствовали развалу» Российской империи, а потом пытались восстановить российскую государственность и «искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты».

«Вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было», — заключил президент.

Говоря об учебниках истории, которые выходили в 1990-х годах, Путин заявил, что в некоторых из них встречалась «и откровенная русофобия», и искажение исторических фактов. Он отметил, что в этом «ничего удивительного нет, поскольку часто эти учебники, учебные пособия готовились и издавались на иностранные гранты».

Что еще говорили Путин и Мединский об Украине

В мае Мединский сказал на лекции на телеканале «Соловьев. Live», что поводом для передачи Крыма и Севастополя Украине в 1954 году была 300-летняя годовщина Переяславской рады. Инициатором передачи был лично глава Компартии Никита Хрущев, которому в борьбе за власть нужны были голоса «украинских начальников», объяснил Мединский.

«Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс, — это все галиматья», — сказал помощник президента.

Сам Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня, повторил, что считает русских и украинцев одним народом, и «в этом смысле вся Украина наша».

Он отметил, что Россия никогда не сомневалась в праве Украины на независимость и суверенитет, но ее Конституция 1991 года провозглашала страну «внеблоковым, неядерным, нейтральным» государством. Путин добавил, что Москва не настаивает на капитуляции Киева, но требует признания реалий на земле.

Происходящее на Украине в последние несколько лет Путин назвал «действиями с позиции силы, пренебрегающими интересами России». В частности он упомянул «государственный кровавый антиконституционный переворот» и боевые действия в Донбассе.

В Кремле позже объяснили, что президент в своих выступлениях по Украине часто возвращается к теме Майдана, поскольку это «предтеча всей ситуации». Именно тогда «прервалась легитимная последовательность руководства Украины», а западные страны «незавуалированно отказались от своих обязательств», пояснил в интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия и ее президент «не готовы ничего перелистывать», но «должны исправить первопричины» конфликта.