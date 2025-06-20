Россия не стремится к капитуляции Украины, а требует признания существующих реалий, заявил президент Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ. По его словам, Москва никогда не сомневалась в праве Украины на независимость, но изначально она провозглашалась как нейтральное государство.

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина наша. <…> У нас есть не поговорка, не притча, а старинное правило: «Там, где ступает нога русского солдата, то наше»», — добавил Путин.

Путин сказал, что Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость, но в Конституции республики от 1991 года страна заявлена как «внеблоковое, неядерное, нейтральное государство».

«Но мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди, их немало, в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости. Ну и дай бог им здоровья. И мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет», — уточнил Путин.

Российский лидер также заявил, что ВСУ потеряли в Курской области 76 тыс. человек.

Путин добавил, что Москва на каждом этапе предлагала Киеву остановить боевые действия и договариваться, но украинская сторона отказывалась, потому что Запад был уверен, что сможет «поживиться на сложившейся ситуации».

«Я был готов встречаться с Зеленским и поставить точку, но нет, приехал Джонсон и отговорил их. Вот они добились того, что новые территории оказались под нашим контролем», — добавил он.

По его словам, из-за вторжения ВСУ в Курскую область Россия и решила создать буферную зону в Сумской области.

«У них и так не хватает личного состава. А мы теперь вынуждены создавать зону безопасности на нам надо создавать зону безопасности. Они своими руками создали еще линию еще на две тысячи километров. И еще на границе создали линию. Большей глупости представить нельзя. Но мы вынуждены отвечать», — сообщил Путин.

Президент добавил, что буферная зона безопасности составляет 10—12 км.

«В Сумской области глубина составляет где-то от 10 до 12 км, где-то там 8, 10, 12 км. Дальше город Сумы, областной центр. У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — сказал он.

На вопрос модератора о возможной реакции Москвы на случай, если бы Украина решила сбросить «грязную» бомбу на Россию, Путин ответил, что это была бы колоссальная ошибка со стороны Киева.

«Может быть, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают зеркально. <…> ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим», — сказал президент.

Путин отметил, что никаких подтвержденных данных, что Киев может сбросить «грязную бомбу» на территории России, у Москвы нет: «Но мы не исключаем, что в чьем-то больном мозгу может появиться эта идея».

Кроме того, Путин прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, Москва хотела бы, чтобы заявления властей Израиля об убийстве рахбара Ирана Али Хаменеи остались на уровне риторики. Он добавил, что российская сторона находится в контакте с обеими сторонами конфликта, у ее «есть некоторые предложения» (какие именно, президент не уточнил).

«Российская Федерация всегда, я хочу это подчеркнуть, выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой. Вот это наш принцип», — добавил он.

Помимо этого, Путин назвал провокаторами тех, кто называет Россию ненадежным союзником из-за того, что она якобы не заступается за Иран.

«Мы поддерживаем Иран в борьбе за его интересы по мирному атому. А что мы должны были сделать? Начинать боевые действия?» — спросил он.

Россия, добавил президент, продолжает работу на АЭС «Бушер» в Иране, Москва получила от Нетаньяху и Трампа заверения о безопасности своих сотрудников на станции.

«Несмотря на всю сложность ситуации, опасность, мы продолжаем эту работу. Мы не эвакуируем наш персонал оттуда. Больше того, мы поставили и перед Израилем вопрос, и перед Трампом, что мы выполняем свои функции в Иране, исходя из его прав на мирный атом. И просим обеспечить безопасность нашего персонала. Нетаньяху согласился, Трамп поддержал. Разве это не поддержка Ирана?» — отметил Путин.

На вопрос, не идет ли мир к Третьей мировой войне, Путин ответил, что его «без всякой иронии беспокоит этот вопрос». Он добавил, что в мире «много конфликтного потенциала».

«Конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана. Беспокоит то, к чему это может привести, и это требует, безусловно, нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и поиска развязок, поиска решений, причем желательно мирными средствами по всем направлениям. Вот я говорю совершенно искренне», — сказал президент.

Кроме того, Путин заявил, что Россия и Китай «не формируют новый миропорядок».