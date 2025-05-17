Поводом для передачи Крыма Украине в 1954 году была 300-летняя годовщина Переяславской рады, заявил помощник президента России Владимир Мединский. Об этом он сказал на лекции в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live», передает РИА Новости.

«[Первый секретарь ЦК КПСС Никита] Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — это все галиматья», — приводит агентство слова Мединского.

По его словам, речь идет о примере перераспределения территорий, которое было разрешено производить внутри СССР. В случае с Крымом все решения шли от центральных властей, а их причина — «голоса, личная власть», указал Мединский, добавив, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц.

Передача Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР произошла 19 февраля 1954 года. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.

В марте 2014 года Крым и Севастополь были присоединены к России после референдума. Киев и страны Запада не признали итоги голосования. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма исторически закрыт.

«В 1954 году последовало решение о передаче в её состав и Крымской области, заодно передали и Севастополь, хотя он был тогда союзного подчинения. Инициатором был лично глава Коммунистической партии Советского Союза Хрущев. Что им двигало — стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы — пусть с этим разбираются историки», — говорил глава государства в марте 2014 года.

В марте 2024 года депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков внесли в нижнюю палату парламента законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма Украине в 1954 году. Авторы проекта назвали произошедшее «политическим произволом», а целью инициативы — «очищение правового наследия» России от «ничтожных актов, не имевших правовых оснований, но порождавших беззаконие».