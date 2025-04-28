Президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, заявил американский глава Дональд Трамп. Его слова передает The Guardian.

«Думаю, что да», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что Зеленский готов отказаться от территории. Американский лидер разговаривал с репортерами 27 апреля, на следующий день после встречи с украинским главой в Ватикане.

Трамп подчеркнул, что его отношения с Зеленским улучшились после встречи в Ватикане. По его словам, украинский лидер «хочет сделать что-то хорошее для своей страны» и «усердно работает».

«Послушайте, они [взаимоотношения с Владимиром Зеленским] никогда не были плохими. У нас был небольшой спор, потому что я не согласился кое с чем, что он сказал, а камеры снимали, и я не возражал», — уточнил Трамп.

Размышляя о беседе с украинским президентом, американский лидер сказал, что «удивлен и разочарован» тем, что Россия наносила удары по Украине после переговоров между Владимиром Путиным и Стивом Уиткоффом.

«Я был очень разочарован тем, что Россия запустила ракеты», — сказал президент США.

Он добавил, что Зеленский сказал, что Киеву необходимо больше оружия, «но он говорит об этом уже три года». На вопрос, чего он хочет от Путина, глава США ответил: «Ну, я хочу, чтобы он прекратил стрельбу. Сел и подписал соглашение. Я считаю, что мы достигли консенсуса, и я хочу, чтобы он подписал его и покончил с этим».

Позиция США по Крыму

Источники Bloomberg 19 апреля сообщали, что США определились с позицией по Крыму — они готовы признать российский контроль над полуостровом в рамках широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в рамках соглашения Украине и России придется отказаться от части территорий, которую каждая из сторон сейчас контролирует.

Зеленский 22 апреля указал, что Украина никогда не признает Крым российским, поскольку это будет нарушением конституции страны. Он добавил, что Киев не получал никаких официальных предложений по обмену или отказу от территорий. Условием для переговоров с Россией он назвал полное прекращение огня.

После заявления Зеленского госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине. Трамп обвинил Зеленского в срыве сделке, отметив, что отказ юридически признать Крым российским «очень вредит» мирным переговорам с Москвой.

«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?», — говорил американский лидер.

В вышедшем 25 апреля интервью изданию Time Дональд Трамп сообщил, что в рамках мирного соглашения Крым «останется с Россией», поскольку был передан стране Бараком Обамой, занимавшим пост президента США в 2014 году, и момент для обсуждения этого вопроса давно упущен.

«Люди в Крыму в основном говорят по-русски. Но это дал Обама, не Трамп. Отняли бы его при мне, как отняли при Обаме? Нет, этого бы не произошло», — пояснил американский лидер.

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с CBS News назвал слова Трампа о Крыме «правдой». По словам министра, вопрос о принадлежности полуострова — «решенный». Он также подчеркнул, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории.

«Трамп это понимает», — добавил Лавров.