Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью американской телекомпании CBS News. В нем он ответил на вопрос о готовности Москвы идти на уступки, высказался об инициативе США по совместной эксплуатации Запорожской АЭС, а также оценил ход переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Главные заявления Лаврова — в материале RTVI.

Об ударе по Киеву

Комментируя удар по Киеву в ночь на 24 апреля, Лавров заявил, что Россия имеет право атаковать военные цели или гражданские объекты, используемые украинскими военнослужащими.

«Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Президент [России Владимир] Путин говорил об этом уже много раз, и в этот раз ситуация ничем не отличается. В отличие от режима [президента Украины Владимира] Зеленского, мы никогда целенаправленно не бьем по гражданским объектам», — сказал министр.

Он добавил, что Россия продолжит наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, а также иностранными наемниками и инструкторами, которых «европейцы официально направили для помощи в нанесении ударов по российским гражданским объектам».

«Если вы посмотрите, например, на ситуацию в Курской области, то за последние шесть месяцев среди целей, по которым украинцы открыли огонь, не было ни одной военной», — отметил глава МИД.

О переговорах и готовности идти на уступки

Лавров отверг тезис о том, что российская сторона не готова ни на какие уступки по Украине.

«Это не так. Отвечу коротко: вы не правы. Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов», — заявил министр.

Говоря о переговорах с США по Украине, Лавров выразил мнение, что «есть несколько признаков того, что мы движемся в верном направлении».

«Прежде всего потому, что президент [США Дональд] Трамп, вероятно, единственный лидер на Земле, который признал необходимость устранения коренных причин этой ситуации, когда сказал, что было огромной ошибкой втягивать Украину в НАТО, что в этом виновата администрация [Джо] Байдена и что он хочет это исправить», — пояснил он.

Некоторые «конкретные» элементы сделки ро Украине «необходимо доработать», указал Лавров, отметив, что российская сторона рассматривает и делает «серьезные предложения». По его словам, этот процесс «не должен до его окончания быть публичным».

«Мы очень вежливые люди, и в отличие от некоторых мы никогда публично не обсуждаем то, что обсуждается на переговорах. В противном случае переговоры несерьезны. Если вы хотите узнать чье-то мнение по существу, обратитесь к Зеленскому. Он с радостью общается с кем угодно через СМИ, даже президенту Трампу он предъявляет свои претензии», — сказал глава МИД.

Москва понимает «нетерпение» США в отношении урегулирования конфликта, продолжил Лавров.

«В американской культуре вы создаете ожидания и напряженность вокруг этих ожиданий. Это не помогает заниматься реальной политикой», — считает министр.

По словам Лаврова, администрация Трампа заинтересована в поиске «честного баланса интересов».

«Они искренне хотят лучше понять российскую позицию, и они находят это понимание, и мы лучше понимаем американскую позицию через переговоры, встречи и обсуждения, которые мы проводим с ними», — заявил он.

На вопрос о том, можно ли считать прискорбным, что Москвой и Вашингтоном в большей степени задействуется «не международная система дипломатии, а формат встреч личных посланников», Лавров ответил: «Вы не выразили своего разочарования тем, что международная система дипломатии не использовалась в течение всего периода правления администрации Байдена».

Среди прочего журналистка CBS спросила министра о возможности сотрудничества России и США в Арктике. Лавров счел несерьезным, чтобы он как участник переговоров публично раскрывал какие-либо детали.

«На что вы рассчитываете? <…> Я читал книгу президента Трампа «Искусство заключать сделки», и он там не советует раскрывать информацию до того, как придет время», — отметил он.

О прекращении огня

Лавров сослался на слова Путина о том, что Россия нацелена на прекращение огня, но хочет получить гарантии, что оно не будет вновь использовано для усиления Вооруженных сил Украины и что поставки оружия Киеву будут прекращены.

По словам министра, глава европейской дипломатии Кая Каллас и генсек НАТО Марк Рютте «прямо заявили, что будут поддерживать только то соглашение, которое в конечном итоге сделает Украину сильнее, сделает Украину победителем». Лавров задался вопросом: «если вы хотите прекращения огня только для того, чтобы продолжать поставлять оружие на Украину, то какова ваша цель?»

«Если это цель прекращения огня, то я не думаю, что это то, чего хочет президент Трамп. Это то, что европейцы вместе с Зеленским хотят сделать из инициативы президента Трампа», — отметил он.

О контроле над Запорожской АЭС

Россия не получала предложения США о передаче Запорожской АЭС, какие-либо изменения в вопросе подконтрольности не представляются возможными, заявил Лавров.

«Мы никогда не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что Запорожская АЭС находится в ведении государственной корпорации Российской Федерации «Росатом». Она находится под наблюдением персонала МАГАТЭ, постоянно присутствующего на объекте», — сказал он.

О статусе Крыма

Лавров сам предложил журналистке CBS спросить его о позиции Трампа по Крыму. Она согласилась, задав министру вопрос о том, понравилось ли ему заявление американского президента о том, что полуостров с 2014 года находится под контролем России.

«Дело не в том, нравится или не нравится. Суть в том, что он сказал правду, а потом Зеленский заявил, что это абсолютно исключено, потому что Крым является частью Украины, согласно Конституции страны. Никто в Европе или в США почему-то ему не напомнил, что помимо территориальных вопросов Конституция Украины гарантирует, цитирую, «свободное развитие, использование и защиту русского языка и языков других национальных меньшинств на Украине», а также гарантирует развитие этнической, культурной, языковой и религиозной идентичности всех народов и национальных меньшинств на Украине», — сказал глава МИД.

«Никто на Западе даже не упоминает права человека, когда они требуют, чтобы Украина победила Россию на поле боя», — посетовал Лавров.

По словам министра, вопрос о принадлежности Крыма — «решенный». Он также подчеркнул, что Россия не ведет переговоры о целостности своей территории. «Трамп это понимает», — добавил Лавров.

О моратории на удары

Россия, в отличие от Украины, строго соблюдала и ни разу не нарушила предложенный Трампом 30-дневный запрет на удары по энергоинфраструктуре заявил Лавров. По его словам, он направил госсекретарю США Марко Рубио и в ООН перечень атак Киева на российские энергетические объекты.

«Это были «меры по укреплению доверия»; сравним это с политикой и действиями, предпринятыми режимом Зеленского. <…> Украинцы несколько сотен раз нанесли удары по гражданской энергетической инфраструктуре», — отметил министр.

О встрече Путина и Трампа

Отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в ближайшее время, Лавров сказал: «президенты — хозяева своей судьбы и своего графика».

«Я слышал, как президент Трамп сказал, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая и он предложит даты после этого. Мне больше нечего добавить», — сказал глава МИД.

О ядерном оружии в космосе

Журналистка CBS сослалась на данные американской разведки о том, что Россия якобы разрабатывает новый спутник, способный нести ядерное оружие и в случае использования выводить из строя другие спутники. На вопрос о том, означает ли это, что Москва собирается нарушить существующие договоры и разместить ядерное оружие в космосе, Лавров подчеркнул, что российская сторона отвергла эти обвинения.

Он отметил, что на протяжении многих лет Россия продвигает в ООН резолюцию, запрещающую размещение любого ядерного оружия в космосе, тогда как США выступают категорически против нее.