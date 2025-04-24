Удары по Киеву 24 апреля совершены «крайне не вовремя» и не были необходимостью, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это ненужно и крайне не вовремя. Владимир, остановись! Каждую неделю погибает по 5 000 солдат. Давайте уже заключим мирное соглашение!» — написал американский лидер.

24 апреля Минобороны России сообщило о массированном ударе «высокоточным оружием большой дальности» и беспилотниками по украинским предприятиям авиа-, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности, а также по местам производства ракетного топлива и пороха.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», ― отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные продолжают выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим, и наносят удары «по военным и околовоенным целям».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о девяти погибших в результате ударов по Киеву и о более чем 80 раненых.

Российские военные телеграм-каналы предположили, что целью ударов были машиностроительный завод «Артем» в Киеве, харьковский машиностроительный завод им. Малышева и Павлоградский химический завод в Днепропетровской области.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, оно длилось до полуночи 21 апреля. Минобороны уточнило, что режим прекращения огня будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения Киевом.

Украинский президент сначала обвинил Россию в продолжении атак, но позже заявил, что перемирие будет соблюдаться «зеркально» в ответ на тишину с российской стороны. Он также предложил продлить перемирие на 30 дней.

Песков вечером 20 апреля сообщил, что президент не давал поручений продлить перемирие. Минобороны заявило, что с окончанием действия пасхального перемирия российские войска продолжили проведение военной операции. Ведомство также обвинило ВСУ в нарушении режима перемирия.