Российские военные продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удар по Киеву в ночь на 24 апреля. Связанные с этим заявления властей Украины о том, что российский лидер Владимир Путин «демонстрирует только желание убивать», представитель Кремля назвал украинской пропагандой.

«Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними верховным главнокомандующим. И в рамках этого продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям». — сказал Песков на брифинге.

Журналистка спросила, как подобные удары могут отразиться на мирном процессе, а также поинтересовалась реакцией Кремля на заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что российский лидер Владимир Путин «демонстрирует только желание убивать».

«Нет, это не так. Украинская сторона продолжает свою пропаганду. Наши военные продолжают специальную военную операцию. Вы знаете, что имело место пасхальное перемирие, оно завершилось. Это перемирие неоднократно нарушалось украинской стороной», — ответил Песков.

Минобороны России 24 апреля отчиталось о нанесении массированного удара «высокоточным оружием большой дальности» и беспилотниками по украинским предприятиям авиа-, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности, а также по местам производства ракетного топлива и пороха. «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», ― сообщило ведомство.

Телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука предположил, что в числе целей были киевский машиностроительный завод «Артем», харьковский машиностроительный завод им. Малышева и Павлоградский химический завод в Днепропетровской области.

В Киеве удары были нанесены по объектам в Оболонском, Соломенском, Голосеевском, Шевченковском и Святошинском районах, пишет «Рыбарь». В районе Вышгорода (Киевская область) поражен складской комплекс, использовавшийся в интересах ВСУ, добавляет канал.

«По сообщениям из украинского сегмента, сегодня ночью Киев подвергся одной из самых масштабных ракетных атак с воздуха и с земли», — пишет проект WarGonzo военкора Семена Пегова.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о девяти погибших в результате ударов по Киеву и о более чем 80 раненых «по всей» стране. В связи с произошедшим он частично отменил программу своего визита в ЮАР и заявил о немедленном возвращении на Украину после встречи с президентом республики Сирилом Рамафосой.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о восьми погибших, 77 пострадавших и 12 поврежденных жилых домах.

Телеграм-канал «Война с фейками» подчеркивает, что удар наносился по объектам военной и стратегически важной инфраструктуры, а также что поврежденные дома в Киеве находятся «буквально через дорогу от крупного завода “Антонов”, который в настоящий момент активно производит БПЛА для нужд ВСУ».