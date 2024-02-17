Россия разрабатывает ядерное космическое оружие, которое при взрыве может создать мощный электромагнитный импульс (ЭМИ), способный вывести из строя «огромное количество» коммерческих и правительственных спутников. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с данными американской разведки.

По словам военных экспертов по космосу, космическое ядерное оружие способно создать импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц, которые пронесутся через космос и выведут из строя другие спутники, вращающиеся вокруг Земли.

Собеседники издания уточнили, что электромагнитный импульс от взрыва может:

вывести из строя спутники, которые отвечают за мобильную связь и доступ к интернету,

уничтожить огромные группировки малых спутников, в числе которых Starlink компании SpaceX, активно используемые Украиной в конфликте с Россией.

Один из источников CNN сообщил, что российская сторона занимается разработкой космического ядерного оружия «много месяцев, если не несколько лет».

«Это не новая концепция — она восходит к концу холодной войны», — утверждает неназванный американский чиновник. При этом, по словам собеседников CNN, прогресса в этих разработка Россия начала добавиться «недавно».

Наибольшая опасность любого ЭМИ-устройства на орбите заключается в том, что оно может создать на орбите «минное поле» из выведенных из строя спутников, утверждает источник CNN. По его словам, в таком случае новые спутники не удастся выводить на орбиту в определенных зонах, поскольку они станут «непригодными для использования».

В то же время до конца не ясно, сможет ли космическое оружие повлиять на работу, например, спутников GPS, которые находятся на более высокой орбите. Бывший высокопоставленный представитель космического подразделения Пентагона сказал CNN, что они «уязвимы» в зависимости от расстояния, возраста и силы взрыва.

По словам источников CNN, российская сторона сможет использовать ядерное космическое оружие только в крайнем случае, поскольку оно способно нанести сопоставимый ущерб и российским спутникам. Кроме того, представители администрации президента США Джо Байдена утверждают, что если Россия запустит такое устройство, это станет первым в истории нарушением Договора о космосе от 1967 года, который запрещает размещение оружия массового уничтожения в космическом пространстве.

«Это было бы нарушением Договора о космосе, под которым подписались более 130 стран, включая Россию», — сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.