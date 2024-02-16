Пентагон запустил программу по выводу на орбиту более мелких, устойчивых и недорогих спутников для обнаружения ракет России и Китая, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на замминистра обороны Кэтлин Хикс.

По данным NYT, официальные лица Вашингтона считают, что в случае крупного конфликта с Россией или Китаем одним из первых шагов с их стороны может стать попытка вывести из строя американские телекоммуникационные, геолокационные и наблюдательные системы в космосе. В частности, как указывает пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Ф. Кирби, именно это может планировать российская сторона с помощью своего нового оружия космического базирования.

Хотя российская технология, по словам Кирби, еще не развернута, в настоящее время большинство американских спутников уязвимы для такой атаки, поскольку их мало и они очень большие. Это связано с тем, что при создании спутников США считали их маловероятными целями для любого противника, объясняет NYT.

«Долгое время наши космические созвездия спутников можно было пересчитать по пальцам — спутники размером со школьные автобусы, на покупку и постройку которых уходили десятилетия, на запуск — годы», — добавила Кэтлин Хикс.

Теперь, по ее словам, США переходят к «разрастанию группировок более мелких, устойчивых и недорогих спутников», которые могут «запускаться практически еженедельно».

Новая программа направлена на покрытие низкой околоземной орбиты сотнями небольших и дешевых спутников. Система рассчитана на то, что даже если противники США выведут из строя несколько спутников, она продолжит работать, переключившись на другие блоки в орбитальной сети.

Прототип сети Пентагона из двух спутников был запущен 14 февраля с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Устройства представляют собой космические датчики слежения, которые должны помочь обнаружить ракеты, которые могут быть запущены Китаем, Россией или другой страной, что даст США больше шансов перехватить и уничтожить их раньше. Устройства будут испытывать в течение следующих двух лет.

Покрыть низкую околоземную орбиту сотнями подобных спутников Пентагон планирует в течение пяти лет — на эти цели Агентство космических разработок заложило $14 млрд.

«Мы разрабатываем будущую космическую архитектуру, которая будет гораздо менее уязвимой. Наша экономическая и военная безопасность теперь в значительной степени зависит от космоса», — подчеркнул аэрокосмический инженер и исследователь космической безопасности в Американском институте предпринимательства Тодд Харрисон.