Публикации западных СМИ о планах России разместить ядерное оружие в космосе — это «уловка Белого дома», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Конгрессе США в четверг, 15 февраля, пройдет брифинг по поводу некой «угрозы национальной безопасности», американские СМИ утверждают, что речь может идти о достижениях России в области нового ядерного оружия, которое якобы планируется разместить в космосе.



«Давайте дождемся этого брифинга. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет пускаться Белый дом — посмотрим», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Комитет Палаты представителей по разведке в среду, 14 февраля, предоставил всем членам Конгресса информацию о некой «серьезной угрозе национальной безопасности».

«Я прошу президента [США Джо] Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы, с тем чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу», — отметил глава комитета Майк Тернер (заявление опубликовано в соцсети X).

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после этого анонсировал проведение брифинга для американских конгрессменов, на котором будет обсуждаться некая угроза национальной безопасности страны. Суть этой угрозы Салливан уточнять не стал. Брифинг пройдет 14 февраля при участии четырех конгрессменов — членов так называемой «банды восьми» (в нее входят лидеры двух партий палаты представителей и сената, а также члены комитетов по разведке).

Салливан на брифинге удивился заявлению Тернера. По его словам, он еще до этого обратился к законодателям с предложением о брифинге.

По данным газеты The Hill, в направленном законодателям письме Тернера говорится, что речь идет о «срочном вопросе, связанном с дестабилизирующим иностранным военным потенциалом».

США нечего противопоставить

Телеканал ABC News сообщил со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Конгрессе, что угроза нацбезопасности, о которой заявил председатель Комитета Палаты представителей по разведке, связана с планами России разместить ядерное оружие в космосе.

Телеканал уточнил, что речь идет не о «сбросе ядерного оружия на Землю», а о возможном использовании этого оружия против спутников.

«Это очень тревожный и деликатный вопрос», — сказал один из источников телеканала.

Газета The New York Times (NYT) также написала со ссылкой на источники, что власти США проинформировали Конгресс и своих союзников в Европе о неких «достижениях» России в области разработок нового ядерного оружия для размещения в космосе, которое будет представлять угрозу спутниковой сети США.

Неназванный бывший чиновник США заявил изданию, что подобное оружие для борьбы со спутниками теоретически может уничтожить гражданские коммуникации и системы наблюдения из космоса, а также помешать военным операциям США.

По словам собеседника NYT, у американцев на данный момент нет возможностей по противостоянию такому оружию и защите своих спутников.

О том, что опасения в США связаны с усилиями России по развертыванию в космосе «ядерной противоспутниковой системы», сообщил и телеканал CNN. По словам трех американских чиновников, знакомых с разведданными, система все еще находится в стадии разработки и еще не выведена на орбиту, говорится в материале канала. Один из собеседников CNN уточнил, что неясно, насколько далеко продвинулась технология.

Неназванные чиновники заявили NYT, что новые разведданные вызвали вопросы о том, не готовится ли Россия выйти из Договора о космосе 1967 года, который запрещает размещение ядерного оружия на орбите Земли. Вместе с тем Россия, по-видимому, пока не близка к развертыванию оружия, о разработке которого идет речь, пишет NYT.