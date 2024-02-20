Россия всегда выступала категорически против размещения ядерного оружия в космосе, эта позиция не изменилась, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Руководитель российского военного ведомства, в свою очередь, заверил, что у Москвы нет подобных планов, несмотря на поднявшийся на Западе «шум» по этому поводу.

По словам Путина, позиция России «ясна и прозрачна»: в Москве «категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе».

«Мы, наоборот, призываем не только соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу», — сказал президент.

Он добавил, что, несмотря на это, сейчас «почему-то на Западе эта тема поднимается снова и причем на такой достаточно высокой эмоциональной ноте».

«Владимир Владимирович, хочу сказать сначала: во-первых, у нас этого нет. Во-вторых, они знают, что у нас этого нет <…> — размещения ядерного оружия в космосе, я именно это имею в виду. Размещения в космосе ядерного оружия и применения каких-нибудь других элементов ядерного оружия по спутникам, или по созданию полей, которые не позволят работать эффективно спутникам. <…> Но, тем не менее, [на Западе] поднимают шум», — сказал Шойгу в ответ (видеозапись встречи приводит ТАСС).

На прошлой неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал проведение брифинга в Конгрессе для обсуждения некой угрозы национальной безопасности страны; телеканал ABC News тогда сообщал со ссылкой на источники, что тема выступления Салливана якобы связана с планами России разместить ядерное оружие в космосе.

Неназванные американские чиновники в беседе с The New York Times (NYT) говорили, что новые разведданные вызывают вопросы о том, не готовится ли Москва выйти из Договора о космосе 1967 года, который запрещает размещение ядерного оружия на орбите Земли. Вместе с тем Россия, по всей видимости, пока не близка к развертыванию вооружения, о разработке которого идет речь, писала газета.

В Белом доме позднее заявили, что угроза национальной безопасности, о которой было публично объявлено 14 февраля, якобы связана с разработкой Россией противоспутникового оружия. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби отмечал, что президент Джо Байден поручил своей администрации вступить в прямой диалог с Москвой по этому поводу.

Телеканал CNN 17 февраля сообщил, что Россия разрабатывает ядерное космическое оружие, которое при взрыве может создать мощный электромагнитный импульс (ЭМИ), способный вывести из строя «огромное количество» коммерческих и правительственных спутников. Один из источников CNN утверждал, что российская сторона занимается разработкой космического ядерного оружия «много месяцев, если не несколько лет».

В Кремле публикации западных СМИ о планах России разместить ядерное оружие в космосе назвали «уловкой Белого дома».

Что еще рассказал Шойгу

Говоря о военных действиях на Украине, министр обороны России заявил, что в Авдеевке, о взятии которой было объявлено 17 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 17-18 февраля потеряли 2,4 тысячи человек.

Шойгу отметил, что укрепрайон ВСУ в Авдеевке «создавался в течение девяти лет», из-за чего «то, что здесь сопротивление противника сломлено, это большой успех смешанной группировки войск, частей, соединений, всех без исключения».

По мнению главы Минобороны России, следует ожидать новой активности ВСУ на фронте к очередной встрече в формате «Рамштайн» или иному мероприятию, где будет решаться вопрос выделения средств Украине.

Контактная группа по обороне Украины («Рамштайн») объединяет более 50 стран для оказания военной помощи Киеву. Группа обсуждает ход российского военной операции, анализирует украинские возможности и координирует военную помощь.

«Либо к “Рамштайну” начинается какая-то активность, когда они там собираются и обсуждают, либо принятие бюджета и распределение средств Пентагона на помощь Украине. <…> Сейчас, видимо, надо ждать очередной активности либо к “Рамштайну”, либо, ну, вот сейчас был Мюнхен», — сказал Шойгу.

Отдельно в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову Шойгу заявил, что в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли «166 тыс. убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2 400 боевых бронированных машин». «Фактически из того, что у них есть сегодня, больше половины Leopard уничтожены, они потеряли 123 самолета и вертолета», — сказал глава Минобороны.

По его словам, ВС России сосредоточили на направлении наступления ВСУ около 200 тыс. человек. «Когда оно определилось [направление контрнаступления ВСУ], естественно, началась подготовка войск, создание резервов», — сказал министр обороны.

Кроме того, в интервью ТАСС глава ведомства заявил, что Крынки — населенный пункт на левом берегу Днепра в Херсонской области — это еще одно из направлений, где российские военные остаются в повышенной готовности ко всем действиям ВСУ. «Как доложил командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Теплинский, работа по зачистке Крынок завершена», — сообщил Шойгу, отметив, что, в целом, по берегу Крынок стоят российские посты.

Попытки ВСУ закрепиться в Крынках Шойгу назвал «дорогой в один конец».