В Белом доме заявили, что угроза национальной безопасности, о которой было публично объявлено в стране 14 февраля, якобы связана с российскими разработками противоспутниковых средств. Об этом на брифинге сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

«Сейчас нет непосредственной угрозы безопасности кого-либо. Мы не говорим об оружии, которым можно атаковать людей или которым можно причинить физические разрушения на Земле», — отметил он.

Представитель Совета по нацбезопасности добавил, что Байден распорядился, чтобы его администрация по дипломатическим каналам вступила в диалог с Россией в связи с этим вопросом.

Кроме того, Кирби назвал критической ситуацию в Авдеевке. По его мнению, город может перейти под контроль России из-за недостатка боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также связал этот факт с неспособностью Вашингтона отправлять Украине новые пакеты помощи.

Днем 15 февраля украинские околовоенные каналы сообщили, что российская армия перекрыла дорогу для снабжения южной части гарнизона ВСУ в Авдеевке. В публикациях говорилось, что российская армия взяла под контроль Индустриальный проспект в районе АЗС. Эта дорога — основная артерия для войск в укрепрайонах на фильтровальной станции и в 9-м квартале.

Сообщения об угрозе нацбезопасности США

Накануне, 14 февраля, глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил конгрессменам информацию о якобы реально существующей «серьезной угрозе национальной безопасности». Он призвал президента страны рассекретить данные по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли обсуждать меры реагирования.

Позже помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал о планах провести в четверг, 15 февраля, специальный брифинг по имеющейся «угрозе» для нескольких членов из числа Палаты представителей. Салливан не стал уточнять, о чем именно идет речь, но отметил, что американский лидер способен обеспечить безопасность граждан страны и всего государства.

По информации телеканала CNN, угроза может быть связана с «возможностями России». Телеканал ссылается на два информированных источника и пожелавшего остаться анонимным американского чиновника. По их словам, угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями» Москвы.

В свою очередь, телекомпания ABC News сообщила, что некая угроза нацбезопасности может быть связана с планами России размесить ядерное оружие в космосе. По информации анонимных собеседников канала, речь шла об использовании такого оружия против спутниковых систем.

Газета The New York Times (NYT) написала, что российское оружие в космосе якобы будет предназначаться для уничтожения гражданских коммуникаций, наблюдения из космоса и операций военного командования, а также контроля. По словам одного из источников издания, на данный момент у США нет возможности противостоять такому оружию и защитить свои сателлиты.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слухами и «уловкой» сообщения Вашингтона о планах России якобы разместить ядерное оружие в космосе. По его мнению, таким образом «Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег» для помощи Украине.