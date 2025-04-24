В Европе отказываются поддержать стремление США убедить Украину признать Крым российским, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на западных чиновников. Собеседники газеты опасаются, что разногласия между Вашингтоном и его союзниками по НАТО могут сорвать предстоящий саммит альянса.

По словам источников FT, европейские лидеры придерживаются таких же позиций в отношении суверенитета Украины, как и ее президент Владимир Зеленский. Как заявил изданию высокопоставленный дипломат из ЕС, Крым и цель Украины вступить в НАТО являются для европейцев «красными линиями», от которых те не могут отказаться.

Администрация президента США Дональда Трампа уже знает о том, что в Европе не смогут признать Крым российским, рассказал FT другой высокопоставленный европейский чиновник. По его мнению, крупнейшим европейским странам-членам НАТО «необходимо „отговорить“ Вашингтон от одностороннего решения».

Вместе с тем европейцы ищут компромисс с США по вопросам о роли Вашингтона в безопасности Европы и торговле между странами, так как не хотят допустить полноценной тарифной войны. Европейские должностные лица полагают, что Белый дом может использовать импортные пошлины как рычаг давления, пишет FT.

Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по предложению США по Украине могут испортить двусторонние отношения Вашингтона с государствами Европы, подорвать трансатлантическую безопасность и потенциально сорвать предстоящий саммит НАТО, который должен пройти в Гааге 24-25 июня.

В Североатлантическом альянсе намеревались преуменьшить внутренние разногласия по поводу Украины и рассчитывали обсудить в Гааге расходы на оборону, рассказали собеседники FT. Однако не исключено, что в итоге главной повесткой дня саммита станет обсуждение подхода к вопросу Украины.

Подобные разногласия могут усилиться и внутри Евросоюза — например, что делать с антироссийскими санкциями. По мнению одного из европейских чиновников, любой шаг Вашингтона по признанию Крыма российским или требование к ЕС ослабить санкции против Москвы «разрушит единство ЕС».

«Худшим вариантом будет, если [США] не смогут достичь соглашения между Украиной и Россией, и все это будет навязано Украине. Именно тогда Европе придется выбирать [между Украиной и США]», — подчеркнул в беседе с FT высокопоставленный дипломат из Евросоюза.

Директор американской программы Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро считает, что европейцы не смогут объединиться по вопросу Украины, если американцы выйдут из переговоров, так как «источник единства» — это США.

Накануне Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что заявление Владимира Зеленского об отказе юридически признать Крым российским «очень вредит» мирным переговорам с Россией.

22 апреля Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой после прекращения огня, но не признает Крым российским, так как это нарушило бы конституцию Украины.

После заявления Зеленского госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине. На встрече также должны были присутствовать главы МИД Великобритании, Украины, Германии и Франции. В итоге французский и немецкий министры также не поехали в британскую столицу.