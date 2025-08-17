Украина должна полностью вывести свои войска из Донбасса, а Россия готова вернуть под контроль Киева небольшие территории в Сумской и Харьковской областях. Такие мирные предложения обсуждались на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа, утверждает Reuters со ссылкой на источники, якобы знакомые с планами российской стороны.

В публикации уточняется, что эта информация основывается на разговоре Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским после саммита и «не является полной».

По данным собеседников агентства, Россия предложила сделку, по которой Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР и ЛНР в обмен на обещание Москвы заморозить линии фронта на юге Херсонской и Запорожской областей.

Путин также стремится «как минимум» к формальному признанию суверенитета России над Крымом, утверждают источники Reuters. Идет ли речь только о признании со стороны США или со стороны всего Запада и Украины, неизвестно.

Российский лидер, как утверждается, также ждет отмены хотя бы части санкций, но источники агентства не смогли уточнить, о каких ограничениях идет речь ― американских или европейских.

Согласно предполагаемому «плану Путина», Россия готова предоставить Украине определенные гарантии безопасности, но по-прежнему настаивает на невступлении страны в НАТО.

По словам источников, Москва также требует придать русскому языку статус официального в некоторых частях Украины или на всей ее территории и не ограничивать деятельность Русской православной церкви.

«Пока не ясно, являются ли предложения Путина лишь стартовой площадкой для переговоров или же окончательным предложением, не подлежащим обсуждению», — пишет Reuters.

Позиция Зеленского

Трамп поддерживает требование Путина вывести украинские войска из Донбасса в обмен на заморозку линии фронта в Запорожье и Херсонской области, заявил Fox News неназванный европейский дипломат. После встречи с Путиным глава Белого дома передал Зеленскому требование Москвы относительно Донбасса, но тот его отклонил, говорят источники Reuters и The Washington Post (WP).

По словам одного из собеседников WP, отказ Киева связан с опасениями «оставить Украину беззащитной». В случае вывода ВСУ из Донбасса Россия, по мнению украинских властей, получит «свободную дорогу вплоть до Одессы», пояснил он.

В разговоре с европейскими лидерами и Зеленским Трамп дал понять, что отказывается от идеи прекращения огня и стремится к скорейшему заключению соглашения, что могло бы сделать российские условия отправной точкой для переговоров, заявили два источника WP. Трамп также сообщил европейцам, что готов предоставить Украине гарантии безопасности в рамках соглашения, но не привел деталей.

Украинские чиновники в разговоре с The Financial Times (FT) подтвердили, что Зеленский отказывается передать весь Донбасс под контроль России. Однако они утверждают, что он готов обсуждать территориальные вопросы на предстоящих переговорах с Трампом 18 августа и на возможной будущей встрече с участием Путина.

Позицию президента США, который после саммита на Аляске заявил, что хочет заключить непосредственно мирную сделку вместо соглашения о прекращении огня, «которое зачастую не выполняется», украинские чиновники расценили как «удар в спину», пишет FT.

«Похоже, Трамп объединился с Путиным, и они оба, возможно, начнут принуждать нас принять мирный договор, что фактически означает капитуляцию Украины», — заявил изданию глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко.

Два сценария окончания СВО

После встречи Путина и Трампа на Аляске просматриваются два наиболее вероятных варианта завершения конфликта на Украине, рассуждает The Wall Street Journal (WSJ).

Первый сценарий предполагает, что Украина лишится части территорий, но сохранится как суверенное национальное государство. Киев и европейские страны заявляют, что не будут юридически признавать российскими утраченные украинские территории, но дают понять, что де-факто готовы смириться с тем, что Россия их контролирует.

Исход конфликта, при котором Европа и США займутся обеспечением гарантий безопасности для оставшихся 80% Украины, будет напоминать итоги Корейской войны в 1953 году, пишет издание. После ее окончания Корейский полуостров остался разделенным, но в Южной Корее находится несколько американских военных баз.

«Однако для Путина результат, подобный корейскому, станет исторической неудачей», — считает WSJ.

Согласно второму сценарию, который описывает газета, Украина потеряет и территорию, и суверенитет, превратившись в «российский протекторат, что было бы равносильно капитуляции».

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла в ночь на 16 августа по Москве и продлилась 2 часа 45 минут. Планировалось, что переговоры пройдут сначала в узком составе, а затем в расширенном, однако в итоге состоялась лишь беседа в формате «три на три», после чего президенты России и США выступили с заявлениями и вернулись в столицы своих государств.

С российской стороны в переговорах, помимо Путина, приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. В команду Трампа вошли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник главы государства Стив Уиткофф.

Путин заявил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, назвал их обстоятельными и полезными. Он выразил надежду на то, что достигнутые на саммите договоренности станут «опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США».

Условиями для достижения устойчивого и долгосрочного мира Путин назвал устранение «всех первопричин кризиса», учет «всех законных озабоченностей России», восстановление «справедливого баланса в сфере безопасности в Европе и в мире в целом».

Трамп назвал встречу с Путиным продуктивной. По его словам, стороны пришли к согласию по большинству обсуждаемых пунктов и добились прогресса, но достичь соглашения по Украине пока не удалось.

18 августа в Вашингтоне запланирована встреча Трампа с Зеленским. К ним присоединятся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генсек НАТО Марк Рютте.

По данным источников Axios, уже 22 августа Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу по Украине с участием Зеленского и Путина.