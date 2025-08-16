Переговоры на Аляске прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, они были обстоятельными и полезными, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Хотел бы еще раз поблагодарить моего американского коллегу за приглашение приехать на Аляску. Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас и разделяют океаны, на самом деле близкие соседи. И когда мы встретились, вышли из самолетов, я так сказал: „Добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым“. И по-соседски это звучит очень, по-моему, по-доброму», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что встречи России и США «в верхах» не проводились более четырех лет.

«Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений. И скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны. Это не идет на пользу и нашим странам, и миру в целом. Рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу», — заявил президент.

Переговоры российской и американской делегаций в узком составе (в формате «три на три») начались около 22:30 мск 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Встреча продлилась два часа 45 минут. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в общей сложности переговоры могут продолжаться «минимум часов шесть-семь».

Помимо Путина и Трампа с российской стороны участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской — госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Лозунг саммита на Аляске звучит как «В стремлении к миру» — соответствующая надпись размещена на баннерах в пресс-центре.

Предыдущая встреча Трампа и Путина состоялась более шести лет назад в Осаке.

