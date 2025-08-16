На Аляске завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе «три на три», сообщает пресс-служба Кремля. Они продлились более двух часов.

Журналистов пригласили на совместную пресс-конференцию двух лидеров. Кремль анонсировал ее скорое начало.

На первом этапе в переговорах приняли участие, помимо глав государств, помощник президента России Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Изначально планировалось, что после переговоров в узком составе беседа продолжится за рабочим обедом с участием делегаций двух стран в расширенном составе, а уже затем состоится пресс-конференция.

В российскую делегацию также входят министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Помимо госсекретаря и спецпосланника Трампа, США представляют министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говарда Латник, министр обороны Пит Хегсет и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Посол России в США Александр Дарчиев, присутствующий на Аляске, сообщил журналисту Павлу Зарубину, что с точки зрения дипломатических вопросов «пока больших прорывов нет, и, видимо, быть не может». Он отметил, что перемены происходят «очень-очень медленно».

По словам дипломата, «реальной нормализации» отношений между Россией и США могло бы поспособствовать возобновление прямого авиасообщения и возвращение шести конфискованных объектов российской дипломатической недвижимости. Москва подготовила соответствующие документы, они обсуждаются, добавил Дарчиев. Он выразил надежду, что саммит Путина и Трампа ускорит этот процесс.