Помощник президента России Владимир Мединский выступил за обязательное распределение и трудоустройство выпускников бюджетных отделений вузов. Об этом он сказал в интервью «Эксперту».

По мнению Мединского, российская система образования «зависла» между социализмом и капитализмом, тогда как должна представлять собой «планово-капиталистическую» модель.

Государство оплачивает обучение студентов на бюджете, но «мало интересуется» их дальнейшим трудоустройством, при этом уровень получаемых знаний «непонятен», отметил Мединский.

«Студент, за которого платит государство и который не имеет перед государством никаких обязательств, — это, с одной стороны, выброшенные бюджетные деньги, то есть наши с вами налоги. С другой — это несчастный человек», — заявил помощник президента.

Он пояснил, что молодые люди тратят несколько лет на получение образования «непонятного качества» и не ориентированного на потребности рынка труда. После окончания вуза бюджетникам не гарантировано трудоустройство.

При «планово-капиталистической» модели выпускников бюджетных отделений нужно распределять и заключать с ними трудовой договор.

«Отучился на врача за госсчет — будь добр отработать в районной больнице», — объяснил Мединский.

Если за обучение платит предприятие, оно должно следить за тем, чтобы студента «не учили ерунде», и отвечать за его дальнейшее трудоустройство, продолжил помощник президента. В иных случаях студенты сами несут риски, связанные с устройством на работу после окончания вуза, считает Мединский.

Он также высказался за изучение искусственного интеллекта со средних классов школы. Однако все задания дети должны выполнять без помощи ИИ, подчеркнул собеседник «Эксперта».

Кроме того, он выступил за запрет на использование смартфонов в школах, пояснив, что имеет в виду не мобильную связь, а «персональные компьютеры в кармане».

«Человек с юных лет становится придатком компьютера, а не компьютер — помощником человека, как это должно. Необходимы воля и безотлагательные решения, чтобы переломить этот опасный тренд», — заключил Мединский.

С марта 2026 года в России начал действовать закон об обязательном трудоустройстве выпускников медицинских вузов и колледжей в учреждениях системы ОМС под руководством наставников. Максимальный срок отработки после учебы составляет три года.

В соответствии с законом все места в ординатуре становятся целевыми. Если одна из сторон договора о целевом обучении не выполнит свои обязательства, то она выплачивает компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере от нее.