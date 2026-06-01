На 11% подорожало платное обучение в российских вузах в 2026 году. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов объясняет, почему при космических зарплатах ректоров и уголовных делах о распродаже университетских активов правительство продолжает смотреть сквозь пальцы на ценовой произвол вузов, и что с этим делать.

Почему образование дорожает

Каждый год вузы поднимают плату за обучение на 10-20%. Этот год не стал исключением. В ведущих российских высших учебных заведениях цены доходят до 1 млн, а кое-где и до 2 млн рублей в год. В среднем стоимость обучения в столичных вузах — 500-600 тысяч, в региональных — 250-300 тысяч.

Родители не знают, за что хвататься — за сердце, кошелек или и то, и другое сразу. Они уже отдали бешеные деньги за подготовку к ЕГЭ: по подсчетам экспертов, регулярные занятия с репетиторами в старших классах обходятся в 450 тыс. за один предмет. А если ставка на ЕГЭ прогорит, придется раскошеливаться на платную учебу в вузе.

При этом правительство в рамках новых своих полномочий сократило 45 тысяч платных мест. Но, может, зато бюджетные добавили? Нет, число бесплатных мест практически не растет: на текущий учебный год было 619 тысяч, на следующий запланировано 620,5 тыс. По медицинским направлениям добавили аж 166 бюджетных мест! При том, что в стране, только по официальным данным, не хватает больше 80 тысяч медработников. А медицинское образование — одно из самых дорогих.

В ведущих вузах будущему доктору придется отдать 700-800 тысяч за год обучения.

Пойдет потом такой доктор в госмедицину, где при средней зарплате врача у него лет 10 уйдет только, чтобы отбить затраты на учебу? Более того, я все чаще получаю вопросы граждан: а почему мы должны учиться в России по таким ценам, ведь многие зарубежные вузы дешевле? И, боюсь, что при таких ценниках утечка мозгов может начинаться задолго до получения диплома.

Госрегулирование против коммерции

В 2021 году «Справедливая Россия» внесла пакет законопроектов об образовании. И одна из его важнейших норм — сделать первое высшее образование полностью бесплатным для граждан РФ. В советское время так и было. Более того, и сейчас в некоторых зарубежных «капстранах» высшее образование является либо бесплатным, либо стоит символических денег. Почему бы по этому пути не пойти и в современной России?

Нам говорят: как можно, денег в бюджете нет! Но именно «Справедливая Россия» — единственная фракция, которая каждый год предлагает правительству свой, альтернативный проект бюджета. И в нашем бюджете на 2026 год мы показывали, как можно пополнить казну дополнительно на 13 трлн, в том числе за счет повышения налогов на сверхбогатых. Но финансисты кабмина такие источники не рассматривают, потому у них и вечно «денег нет».

Да, но и очень нужных стране специалистов тоже нет! Более 80 тысяч медиков, около 250 тысяч педагогов, тысячи инженеров, ученых, ИТ-специалистов — их не хватает. А они нужны стране — для нормальной работы важнейших социальных сфер, для технологического суверенитета, импортозамещения, научных прорывов. И если на бесплатное образование денег нет, давайте хотя бы по стратегическим дефицитным направлениям сделаем обучение в вузах и колледжах бесплатным. Государству нужны врачи, учителя, инженеры, государство должно оплачивать их подготовку. А если позволить вузам ломить цены, страна этих специалистов не получит.

Да и в целом на коммерческий произвол вузов нужно ставить ограничения. Откуда рост цен на 10-20-30% в год, если официальная инфляция по Росстату — меньше 6%? Конечно, рынок не интересует, что там бормочет Росстат. Но государство ориентируется именно на уровень официальной инфляции. Тогда почему бы государству не ограничить ежегодный рост цен в вузах этим уровнем?

Раз инфляция составляет 5%, тогда, будьте добры, выше этого уровня не повышать!

Кроме того, нужно устанавливать предельный «потолок» цен на обучение в государственных вузах, чтобы они не ломили цены, как им заблагорассудится.

Миллионы ректоров и распродажа активов

Такие инструменты госрегулирования необходимы, и финансировать их может не только бюджет. У наших «бедных» вузов немало своих ресурсов. Особенно если речь о крупных вузах в городах-миллионниках.

У них, например, хватает денег на космические зарплаты ректорам. Недавно Минобрнауки опубликовало отчет о заработках руководителей подведомственных вузов в 2025 году: там и 1 млн, и 1,5, и 2 миллиона в месяц, и это не только столичные вузы. Вот один из университетов Казани — зарплата ректора составляет больше 900 тысяч, Кубань — 560 тысяч, Томск — 1,4 млн, Хабаровск — 610 тысяч. А ведь есть еще проректоры, другие приближенные к руководству, они тоже хорошо получают. Разница в доходах с рядовыми преподавателями — и 10, и 20 раз. Не слишком ли жирно, господа? Может быть, поужметесь немного? Вот и высвободятся деньги на дополнительные бюджетные места. Или хотя бы на ограничение бешеных ценников.

Кроме того, у крупных вузов немало активов — помещения, земли. Давайте посмотрим, а добросовестно ли они ими распоряжаются? Криминальная хроника говорит, что далеко не всегда. Например, в декабре возбуждено уголовное дело по фактам махинаций с землей Дагестанского аграрного университета — 7 гектаров отдали под жилую застройку. В феврале еще одно дело — против руководства УрФУ, тоже фигуранты подозреваются в распродаже университетских земель по заниженной стоимости.

А куда пошли деньги? Явно не на увеличение зарплат педагогам или количества бюджетных мест.

Считаю, что пришло время финансового аудита высшей школы. Нужно разобраться, правильно ли используются те средства, которые выделяет на нее государство. Или лучше направить их на подготовку нужных стране кадров и гарантии доступного образования каким-то иным способом.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции