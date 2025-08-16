Президент России Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Москва продолжает настаивать на отказе Киева от территорий. Об этом пишут Bloomberg и The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, «знакомые с ситуацией и пожелавшие остаться анонимными». Собеседники Financial Times (FT) заявили, что российский лидер якобы выразил готовность смягчить территориальные претензии в обмен на Донецкую область.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне состоится встреча президентов США и Украины по итогам переговоров Трампа с Путиным, прошедших 15 августа на Аляске. По данным источников Bloomberg, NYT и FT, американский лидер в телефонном разговоре уже сообщил Зеленскому о территориальных требованиях Путина — отказаться от контроля над Донбассом.

Сам Зеленский написал в соцсети Х, что у них с Трампом состоялся «долгий и содержательный разговор», продлившийся около полутора часов, и после первого часа к нему присоединились лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, НАТО и Европейской комиссии.

Американский портал Axios со ссылкой на свой источник утверждает, что телефонная беседа украинского и американского президентов оказалась «непростой». Сам президент США заявил, что и его встреча с Путиным, и разговор с Зеленским прошли «очень хорошо».

«Трамп назвал свою встречу [с Путиным] продуктивной, а затем дал понять, что попросит Зеленского заключить сделку, усилив давление на украинского лидера», — утверждают источники Bloomberg.

Собеседники NYT добавили, что в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп поддержал якобы поставленные Путиным условия, подчеркнув, что их выполнение позволит «быстро» добиться подписания мирного договора без промежуточных соглашений о временном прекращении огня. По словам источников, речь идет об отказе Украины даже от тех западных территорий Донбасса, которые сейчас не контролируются российскими властями.

Четыре источника FT, осведомленных о ходе переговоров на Аляске, утверждают, что в обмен на отказ Украины от Донбасса Путин выразил готовность заморозить конфликт по нынешней линии фронта в Херсонской и Запорожской областях, больше не претендуя там на территории, которые пока остаются под контролем ВСУ.

«Создавалось впечатление, что в обмен на территории Путин готов прекратить ***** [военную операцию] и взять на себя обязательство не пытаться взять под контроль новые территории Украины и не нападать на другие страны», — сообщил источник Axios.

Он также утверждает, что Трамп якобы передал Зеленскому слова Путина о значительном прогрессе российских войск на всех направлениях и их возможности при желании взять под контроль все районы, где идут бои. Украинский лидер, как пишет Axios, назвал эту картину «искаженной».

После встречи с Путиным Трамп сообщил, что они пришли к согласию по большинству, но не по всем вопросам, и теперь «президенту Зеленскому предстоит это сделать» — то есть пойти на компромисс.

Украинский лидер ранее неоднократно заявлял, что не допускает возможности признания Донбасса российским, поскольку это противоречит конституции страны. Однако в соцсети Х после беседы с президентом США он написал: «Украина подтверждает свою готовность приложить максимум усилий для достижения мира». Источники FT утверждают, что на встрече с Трампом в понедельник Зеленский якобы будет «открыт к обсуждению территориальных вопросов».

Завтра, 17 августа, лидеры стран называемой «коалиции» помощи Украине условились провести разговор по видеосвязи. Некоторые из них предположительно присоединятся к Трампу и Зеленскому на их вашингтонской встрече в понедельник. Президент США заранее объявил, что если «все сложится удачно», то можно будет считать возможными переговоры Путина и Зеленского с его участием.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня высказал сомнения по поводу того, что Путин действительно готов прекратить СВО. «Путин уже много обещал, подписал много соглашений. Я не так легко в это верю. Но, по крайней мере, это начало разговора», — сказал политик в интервью RTL/ntv.

При этом в интервью немецкому телеканалу ZDF он заявил, что, хотя «европейцы сыграют свою роль» в переговорах по урегулированию конфликта, им также «не следует переоценивать себя» и предоставить право контроля Соединенным Штатам.

Подкрепляя свои слова в поддержку мирного соглашения вместо прекращения огня, Трамп выразил готовность внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, если только это не будет связано с ее вступлением в НАТО. Источники FT утверждают, что, по словам президента США, Путин якобы не против такого варианта. По данным CNN, речь идет о гарантиях по принципам статьи устава НАТО о коллективной безопасности.