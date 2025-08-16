После саммита на Аляске президент США Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидерам НАТО, что российский лидер Владимир Путин предлагает вместо прекращения огня заключить «всеобъемлющее соглашение» между Москвой и Киевом. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

По словам собеседника Равида, американский президент в целом согласился с позицией своего российского коллеги.

«Во время разговора Трамп сказал: “Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше прекращения огня”», — сообщил он.

При этом его источник сообщил, что телефонный разговор Трампа, Зеленского и лидеров стран НАТО «был непростым».

UPD: президент США заявил, что встреча с Путиным, как и последующий разговор с Зеленским и лидерами европейских стран, «прошли замечательно». По его словам, все «единогласно пришли к выводу», что наилучший способ урегулировать конфликт между Россией и Украиной — это «заключить полноценное мирное соглашение, а не ограничиваться лишь соглашением о прекращении огня, которое зачастую оказывается недолговечным». Трамп добавил, что в понедельник Зеленский прилетит в Вашингтон: «Если все сложится удачно, мы затем организуем встречу с президентом Путиным, это может спасти жизни миллионов людей».

AFP со ссылкой на представителя Еврокомиссии уточняет, что в разговоре с президентом США участвовали Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.

После завершения беседы с Трампом украинский лидер сообщил, что в понедельник, 18 августа, встретится в Вашингтоне с американским президентом, где планирует обсудить детали перемирия.

Зеленский назвал их беседу длительной и содержательной. По его словам, сначала они говорили «один на один», затем к ним присоединились европейские лидеры.

«Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час — с президентом Трампом. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора», — заявил глава Украины.

Он также согласился участвовать в трехстороннем формате переговоров: «Мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия», — заявил Зеленский.

Ранее Трамп заявил в интервью Fox News, что рекомендует президенту Украины заключить сделку с «могучей державой» — с Россией: «Я говорю Зеленскому — заключи сделку. Россия — очень большая держава. А Украина — нет».

Также президент США поставил 10 баллов из 10 саммиту с Путиным и отметил «очень хороший прогресс» по Украине, но сказал, что «никакой сделки не будет, пока не будет соглашения».

«Я думаю, что мы очень близки к соглашению. Теперь нужно, чтобы Украина согласилась на это. <…> Мы пришли к согласию по многим, очень многим пунктам, я бы сказал, по большинству из них. Есть пара важных пунктов, по которым мы еще не до конца продвинулись, но добились определенного прогресса. Так что, пока не будет достигнуто соглашение, никакой сделки не будет», — сказал Трамп.