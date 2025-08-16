За саммитом президентов России и США на Аляске следили все мировые СМИ, в том числе из стран БРИКС и Ближнего Востока. RTVI собрал впечатления и оценки их корреспондентов из Анкориджа.

Al Jazeera (Катар): «По ту сторону Атлантики воспримут иначе»

Я думаю, вывод американской стороны заключается в том, что все прошло не так уж плохо.

Они не получили всего, чего хотели. Но, как вы слышали от Дональда Трампа, — они это педалировали — встреча с Путиным была чрезвычайно продуктивной, и это начало процесса.

Должен сказать, я подозреваю, что по другую сторону Атлантики это будет воспринято совсем иначе, потому что европейские лидеры и президент Украины Зеленский хотели бы добиться от этой встречи ключевых результатов.

Во-первых — прекращения огня. Соглашения о прекращении огня не было.

Во-вторых — второй встречи. Расширьте это и пригласите Украину за стол переговоров. Трехсторонняя встреча с Трампом, Зеленским и Путиным.

Согласия по этому поводу нет. На самом деле, похоже, что вторая встреча состоится. Но в Москву поедет Дональд Трамп. Реабилитация президента Путина в глазах международного сообщества… если американский лидер доведет дело до конца и посетит Москву.

Вот что еще хотели европейские лидеры — чтобы эта встреча была полностью посвящена Украине. Они не хотели, чтобы повестка распространялась на восстановление отношений между США и Россией.

Все, чего они не хотели, чтобы это произошло во время встречи, в итоге произошло.

Итак, я думаю, в Европе саммит будет воспринят как большая победа президента Путина, и это действительно вызывает всевозможные вопросы о том, куда ведет дипломатия в отношении Украины.

China Daily (КНР): «Остались существенные пробелы»

Президенты США и России после более двух с половиной часов переговоров заявили о достигнутом прогрессе, но не о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. На совместной пресс-конференции они не ответили ни на какие вопросы журналистов.

Старший научный сотрудник Института китайско-американских исследований в Вашингтоне Сураб Гупта, признал: то, что произошло на Аляске, было, скорее, заявлением для прессы, чем пресс-конференцией.

«Очевидно, что на встрече для прессы многое осталось недосказанным, в том числе о прекращении огня на Украине в ближайшее время. И очевидно, что, несмотря на достигнутый прогресс, по наиболее важным вопросам остались существенные пробелы», — сказал Гупта.

Но он также отметил большой плюс в том, что президенты США и России встретились на раннем этапе президентства Трампа.

«Конструктивные отношения между крупными державами необходимы для глобального мира и стабильности, это включает ситуацию на Украине, но также не ограничивается ею. Мы надеемся, что президенты США и России продолжат эту встречу и установят отношения, которые будут способствовать более дальновидному и просвещенному управлению европейскими и глобальными делами», — добавил эксперт.

The Times of India (Индия): «Путин вернулся на мировую арену»

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на совместной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже была тщательно срежиссирована. Лидеры приветствовали друг друга крепкими рукопожатиями на красной дорожке, прокатились в президентском лимузине США, известном как «Зверь», понаблюдали за пролётом бомбардировщиков-невидимок B-2 и истребителей. После примерно двух с половиной часов переговоров в присутствии старших помощников они дали краткие совместные комментарии перед камерами, не отвечая на вопросы журналистов.

Несмотря на тёплые жесты, саммит не принёс никаких конкретных договорённостей. Трамп заявил: «У нас была чрезвычайно продуктивная встреча, и многие пункты были согласованы», но позже признал: «Мы до этого [урегулирования по Украине] не дошли». И добавил: «Нет соглашения, пока нет соглашения». Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон дал чёткую оценку балансу сил: «Трамп не проиграл, но Путин, очевидно, выиграл». Путин, в свою очередь, говорил о «понимании» и предложил продолжить контакты между двумя лидерами.

Спустя годы дипломатической изоляции после вторжения на Украину в 2022 году (согласно официальной позиции России, на Украине проводится специальная военная операция. — Прим.RTVI) визит Владимира Путина на территорию США и его публичная встреча с президентом США ознаменовали собой его заметное возвращение на вершину славы.

По прибытии ему были оказаны торжественные почести, аплодисменты и были сделаны постановочные кадры, которые российские СМИ использовали, чтобы показать его стоящим рядом с американским президентом.

Это событие дало Москве возможность продемонстрировать дома, что Путин снова стал центральной фигурой в мировых делах, хотя многие европейские столицы по-прежнему выступают с осторожностью или против его политики.

O Globo (Бразилия): «Доказательство для Путина, что он на правильном пути»

Путин и Трамп закрепили сближение России и США без соглашения по Украине

Эта встреча стала одной из самых ожидаемых с начала президентского срока республиканца, который подавал сигналы о том, что он может оказать поддержку Москве в будущем мирном соглашении.

После почти трёх часов переговоров на военной базе на Аляске президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, похоже, сделали первый и важный шаг к сближению двух стран, используя ***** [военный конфликт] на Украине — теоретически главный вопрос — в качестве предлога.

Объявления о прекращении огня не было, хотя американский лидер заявил о «важном прогрессе». Трамп заявил, что они «очень скоро встретятся», а российский лидер предложил провести встречу в Москве. <…>

В кратком заявлении, полном похвал в адрес хозяина, но без вопросов со стороны прессы, Путин назвал диалог «конструктивным» и заявил, что согласен с Трампом в том, «что безопасность Украины должна быть гарантирована», и что он «готов работать над этим». По его мнению, США и России следовало поговорить раньше, что позволило бы «избежать конфронтации». Последняя встреча лидеров двух стран состоялась в 2021 году, когда в Белом доме находился Джо Байден. <…>

Путин заявил, что «ситуация на Украине связана с фундаментальными угрозами нашей безопасности», повторив речь, предшествовавшую вторжению (согласно официальной позиции России, на Украине проводится специальная военная операция. — Прим.RTVI) и связанную с расширением НАТО, западного военного альянса, на Восточную Европу. Москва против того, чтобы в эту организацию приняли Киев, однако с начала ***** [военного конфликта] к альянсу присоединились ещё две страны — Швеция и Финляндия, в том числе — в случае Финляндии — непосредственно на российских границах. <…>

В своей особенно краткой речи американский президент заявил, что, по его мнению, «Путин заинтересован в прекращении конфликта так же, как и он сам». Вторя российскому лидеру, он заявил, что диалог был «очень конструктивным», но что «ещё многое предстоит сделать», прежде чем будет достигнуто чёткое соглашение, и что он также надеется на улучшение отношений между двумя крупнейшими ядерными державами мира. <…>

Эта встреча, первая после возвращения республиканца в Белый дом, стала одной из самых ожидаемых и пристально рассматриваемых с февраля 2022 года. <…> И, по-своему, она прорвала изоляцию, в которой российский президент оказался среди западных лидеров с начала ***** [военного конфликта].

Трамп оказал ему бурный приём, сопровождавшийся аплодисментами на взлётной полосе военной базы Элмендорф-Ричардсон. Затем он пригласил его в свой служебный автомобиль «Зверь» (The Beast), который доставил их к месту встречи. В салоне не было ни помощников, ни переводчиков. <…>

В отличие от прошлых саммитов, в зале заседаний они были не одни: там их сопровождали шефы американской дипломатии Марко Рубио и российской Сергей Лавров (прибывший на Аляску в толстовке с изображением Советского Союза), Юрий Ушаков, помощник Путина, и Стив Уиткофф, главный переговорщик Белого дома, побывавший в Кремле на прошлой неделе, а также переводчики.

Путин делал ставку на то, что шансы, что его вынудят к немедленному соглашению, невелики. На неделе Трамп заявил, что его план — «выслушать» и, возможно, подготовить почву для новой встречи. Возможно — с участием Зеленского. <…>

Требования российской стороны были гораздо более чёткими.

Главное из них: Россия не откажется от своих завоеваний на Украине, где она контролирует около 20% территории страны, в рамках будущего мирного соглашения (по итогам референдума 2014 года было объявлено о вхождении Крыма в состав России; 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал «договоры о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации». — Прим.RTVI). <…>

В последние дни Трамп открыто говорил о «территориальном обмене», <…> в интервью Fox News он заявил, что эта тема обсуждалась с Путиным на пятничной встрече, и что они достигли соглашения по некоторым пунктам, не вдаваясь в подробности.

Против территориальной уступки: ЕС давит на Трампа, требуя от него защиты Украины, и заявляет, что границы страны не должны меняться силой.

Для Путина уход от американских санкций, поддержание диалога с Белым домом и — как кульминация — приглашение на первый официальный визит в США с 2007 года, когда Россия еще была членом «Большой восьмерки», стало доказательством того, что он на правильном пути.

Встреча с лидером крупнейшей военной державы мира на американской земле также рассматривалась как возможность прорвать изоляцию, навязанную западными странами. После выдачи в 2023 году ордера на арест Путина Международным уголовным судом, поездки были ограничены несколькими дружественными странами, такими как Китай , Беларусь и Северная Корея, что лишило его возможности участвовать в многосторонних саммитах, таких как G20 и, совсем недавно, в саммите БРИКС в Бразилии. Большинство европейских глав государств и правительств избегают визитов в Москву, предпочитая поддерживать Зеленского в Киеве.

Кроме того, Путину удалось, пусть и косвенно, убедить Трампа принять собственное время — в московском часовом поясе — и не спешить с поиском мирного соглашения.