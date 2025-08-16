Президент США Дональд Трамп может посетить Москву, явных причин для отказа с его стороны нет. Такое мнение в беседе с RTVI высказал политический обозреватель агентства LCB Андрей Береговский, комментируя итоги встречи американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

«Я не вижу причин, почему это было бы невозможно. Трамп — это человек, который очень падок на роскошь, на большие приемы. Ему хочется, чтобы все было грандиозно. А в Москве это очень хорошо умеют, это отработанный механизм», — отметил эксперт, проживающий в Вашингтоне.

По словам Береговского, глава Белого дома не очень любит ездить в Европу, так как она «маленькая», а роль президентов там не столь большая, тогда как в России это главный пост. К тому же, иностранных лидеров там всегда принимают с большой помпезностью, причем не только последние годы, а века, отметил собеседник RTVI.

«Думаю, Трамп вполне был бы готов поехать в Москву. Тем более для его электората поездка в Москву может быть чем-то интересным. Они не увидят в этом слабость, что «наш президент едет на поклон к российскому господину». Они увидят в этом силу, что «нашего президента пригласили в одну из главных столиц мира и еще и приняли с такой помпезностью». Так что совершенно не исключаю, что это может случиться», — заключил Береговский.

В ночь на 16 августа по мск на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже прошел саммит Трампа и Путина. Это был первый очный диалог президентов России и США за последние четыре года. Встреча в формате «три на три» продлилась почти три часа.

На совместной пресс-конференции Трамп назвал переговоры с российским президентом продуктивными, отметив, что стороны не смогли достичь полного понимания и соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Путин предложил провести следующую встречу в Москве. Трамп не дал однозначного ответа, назвав это предложение «интересным» и допустив, что это «вполне возможно».