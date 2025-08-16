В США, России и на Украине появились первые реакции политиков и официальных лиц на саммит Дональда Трампа и Владимира Путина. Со стороны Москвы они пока сдержанные. В Соединенных Штатах уже заявили, что американский лидер «добился очень немногого», а его российский визави, напротив, выиграл. В Киеве разочарованы. Подробности — в обзоре RTVI.

«Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».

«Я думаю, Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл, — сказал в эфире CNN бывший советник 45-го президента США по нацбезопасности Джон Болтон. — Трамп не добился ничего, кроме новых встреч. Путин, я думаю, на долгом пути восстановления отношений, <…> он избежал санкций, ему не грозит прекращение огня. Следующая встреча не назначена. Зеленскому не сказали ничего из этого перед пресс-конференцией. Это далеко от завершения, но я бы сказал, что Путин добился большего из того, что он хотел, Трамп же добился очень немногого».

Также Болтон добавил, что «Трамп выглядел очень уставшим, очень уставшим; не разочарованным — уставшим».

Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом спародировал президента США (с которым у них спор о картах округов штатов), написав в соцсети X капслоком: «ТРАМП ТОЛЬКО ЧТО СБЕЖАЛ С ТРИБУНЫ ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ — НИКАКИХ ВОПРОСОВ, НИЧЕГО! ПОЛНЫЙ УПАДОК СИЛ. МУЖЧИНА ВЫГЛЯДЕЛ ТАК, БУДТО ТОЛЬКО ЧТО СЪЕЛ ТРИ ВЕДРА KFC С ВЛАДОМ. ОН БОИТСЯ, ЧТО ПРЕССА СПРОСИТ ОБО МНЕ (ЛЮБИМОМ ГУБЕРНАТОРЕ АМЕРИКИ)??? <…> МНОГИЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ОН УМОЛЯЛ ПУТИНА ПОДЕРЖАТЬ ЕГО ЗА РУКИ (КРОШЕЧНЫЕ), КОГДА ОНИ УХОДИЛИ. <…> ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА ДОМОЙ, ДОНАЛЬД, — ТЕПЕРЬ ТЫ ПРОБЛЕМА ПУТИНА. Я — РЕШЕНИЕ ДЛЯ АМЕРИКИ».

«Это была полная ерунда», — сообщил в эфире CNN сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

«Путин выиграл информационную войну, — поделился с The New York Times председатель Комитета по иностранным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко. — Он использовал президента США, чтобы показать, что не изолирован».

«Кажется, Путин еще выиграл время. Ни о каком прекращении огня или какой-либо деэскалации нет договоренности», — написал у себя в Telegram депутат из оппозиционной фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.