Трамп заявил своим помощникам, что рассмотрит возобновление полномасштабной войны в Иране только в том случае, если американские военные погибнут из-за атак Тегерана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Если они убьют американских военнослужащих, я думаю, я бы сделал это очень быстро», — сказал Трамп журналистам в ходе пресс-конференции 5 июня.

Накануне произошла одна из самых серьезных атак Ирана на своих противников в этом конфликте. КСИР атаковал ракетами и беспилотниками военную базу США в Кувейте, а также международный аэропорт страны. В результате атак есть погибшие.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что обмены такими ударами имеют «исключительно оборонительный характер» и не являются возобновлением боевых действий. Нежелание Трампа самостоятельно провоцировать новый этап полномасштабной войны говорит о том, что президент США готов мириться с локальными вспышками конфликта на протяжении нескольких недель или даже месяцев, пишет WSJ.

Ранее Трамп уже заявлял, что для него «будет честью» встретиться с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, если соглашение о прекращении войны будет достигнуто. Пока переговоры не продвинулись — стороны не могут достичь соглашения по вопросам иранской ядерной программы и снятия санкций с Тегерана.

При этом атаки Ирана усиливают давление на Трампа и ставят под вопрос жизнеспособность режима прекращения огня, пишет WSJ. Трамп неоднократно заявлял, что стороны близки к подписанию мирного соглашения, но пока видимых результатов нет. При этом президент США призывал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху отменить запланированное военное наступление на Ливан и отчитывал его за слишком агрессивные действия в этом конфликте, которые могли сорвать дипломатические усилия США.

Дональд Трамп заявлял целью войны в Иране ликвидацию ядерной программы Тегерана, но сейчас перед американским президентом стоит выбор: пойти на уступки по мирному соглашению или настаивать на тех условиях, которых вряд ли удастся добиться.

Сейчас аналитики считают, что для быстрого завершения конфликта на Ближнем Востоке Трампу придется самому пойти на компромисс и подписать «расплывчатое соглашение». Тогда вопросы обогащения урана и дальнейшей судьбы запасов высокообогащенного урана будут решаться позднее.

Именно по такому сценарию развиваются события на протяжении последних недель, пишет WSJ. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что стороны подпишут рамочное соглашение, которое положит конец войне, открыв Ормузский пролив и сняв американскую блокаду. Иран же пообещает утилизировать высокообогащенный уран, но сроки для этого не определены. Также на данном этапе Тегеран не будет давать никаких обещаний относительно прекращения обогащения урана.

Если Трамп не пойдет на такие условия, ему придется смириться с тем, что война будет продолжаться.