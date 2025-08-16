Дональд Трамп сообщил о «готовности США предоставить гарантии безопасности» Украине. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран Европы, с которыми американский президент общался после саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

«Украина должна иметь железные гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль», — говорится в документе.

Также европейские лидеры заявили, что поддерживают стремление президента США урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

«Следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он скоро встретится. Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы», — уточняется в заявлении.

Вопрос по поводу территориальных уступок должен решать сам Киев, подчеркнули в ЕС. Европейские страны также пообещали продолжить поддерживать Украину и ужесточать санкции против России.

Переговоры лидеров двух стран продлились 2 часа 45 минут и прошли в закрытом режиме в формате «три на три». Помимо Трампа и Путина, в переговорах с российской стороны приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Путин и Трамп не стали раскрывать детали переговоров, но оба назвали встречу хорошей и конструктивной.

Трамп позвонил Зеленскому и лидерам стран Европы после саммита с Путиным. По словам украинского президента, их личный разговор длился час, а коллективный — еще полчаса.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник рассказал, что Трамп якобы рассказал Зеленскому и лидерам НАТО, что президент России предлагает вместо прекращения заключить с Украиной «всеобъемлющее соглашение» о прекращении конфликта.

По словам собеседника Равида, разговор был «непростым», а президент США поддержал позицию Путина: «Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня».

После этого Трамп написал в своей соцсети Truth, что остался доволен как встречей с российским президентом, так и последовавшим за ней телефонным разговором с Зеленским и европейскими лидерами. По его словам, все согласились с тем, что для прекращения боевых действий между Москвой и Киевом нужно «перейти к мирному соглашению, <…> а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется».

Он также сообщил, что в понедельник днем Зеленский прибудет в Вашингтон: «Если все сложится удачно, мы назначим встречу с президентом Путиным. Потенциально это спасет жизни миллионов людей».

Президент Украины подтвердил, что в понедельник прилетит в США. По его словам, он планирует обсудить с Трампом завершение российско-украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил в интервью Fox News, что рекомендует президенту Украины заключить сделку с «могучей державой» — с Россией: «Я говорю Зеленскому — заключи сделку. Россия — очень большая держава. А Украина — нет».

16 августа президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X, что важно продолжать поддерживать Киев и оказывать давление на Москву, «пока не будет заключен прочный и долгосрочный мир, уважающий права Украины».

Он также объявил о новой встрече «коалиции желающих», координирующей военную и финансовую поддержку Украины, и добавил, что «крайне важно усвоить все уроки последних 30 лет, и в частности, устоявшуюся склонность России не выполнять свои обещания».

Wall Street Journal до этого писала со ссылкой на источники, что 13 августа во время встречи союзников НАТО генсек альянса Марк Рютте сообщил президенту США, что предложение России ― прекратить огонь в обмен на вывод войск ВСУ из Донбасса ― открывает путь для продвижения российской армии к Киеву

Трамп со своей стороны дал понять, что США готовы сыграть свою роль в будущих гарантиях безопасности для Европы, но не раскрыл подробностей, уточнялось в статье.

Трое источников Politico, знакомых с содержанием беседы, уточнили, что американский лидер выразил готовность Вашингтона «сыграть определенную роль в предоставлении Киеву “средств сдерживания”», но только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.