Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского в самом начале переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может сорвать их. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом телефонного разговора между Трампом, европейскими лидерами и Зеленским 13 августа.

Первоначально европейские чиновники добивались прямого представительства на встрече на Аляске, в которой также примут участие госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Предлагались кандидатуры генсека НАТО Марка Рютте или другого европейского лидера, а также Зеленского. Однако после телефонных разговоров между Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем европейцы отказались от этого требования, пишет издание.

По словам немецких чиновников, организовавших созвон, Трамп согласился, что после встречи с Путиным сначала проинформирует о ней Зеленского, а затем европейских лидеров.

Мерц заявил, что Трамп пообещал участникам разговора не обсуждать территориальные вопросы на Аляске, поскольку это предмет прямых переговоров между Россией и Украиной. По словам Мерца, Зеленский продемонстрировал готовность Киева обсуждать территориальный вопрос. Сам он заявил, что отправной точкой любых переговоров должна быть нынешняя линия фронта.

По данным WSJ, участники встречи сказали Трампу, что юридического признания территорий, которые находятся под контролем России, не будет ни со стороны Украины, ни со стороны Европы, но признание ситуации на земле может стать частью будущей сделки.

Генсек НАТО заявил Трампу, что предложение российской стороны ― прекратить огонь в обмен на вывод войск ВСУ из Донбасса ― открывает путь для продвижения российской армии к Киеву, рассказали газете двое участников виртуальной встречи.

Трамп со своей стороны «ясно дал понять», что любые гарантии безопасности, предлагаемые Украине в рамках потенциального мирного соглашения с Россией, не будут касаться НАТО, но США и Европа должны быть их частью, заявил после разговора президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам двух других участников встречи, Трамп дал понять, что США готовы сыграть свою роль в будущих гарантиях безопасности для Европы, но не раскрыл подробностей.

Трое источников Politico, знакомых с содержанием беседы, уточнили, что президент США выразил готовность Вашингтона «сыграть определенную роль в предоставлении Киеву “средств сдерживания”», но только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО.

Ранее Трамп дал понять, что США не будут напрямую поставлять свое оружие Украине, но Киев сможет получать его через европейские страны. «Поставки, вероятно, будут ограниченными и, несомненно, разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США более надежные гарантии», — пишет Politico.

Как отмечает издание, европейские и украинские чиновники считают, что Трамп принял их советы во внимание и стремится к прекращению огня, но все же они «опасаются того, что произойдет, когда Трамп и Путин останутся наедине».

Первые с начала военной операции личные переговоры президентов России и США пройдут 15 августа на Аляске. Трамп заявил, что в случае успеха организует еще одну встречу с участием Путина и Зеленского. Он также пригрозил России «серьезными последствиями», если после саммита на Аляске она откажется от прекращения огня.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Трампу уже передано приглашение провести следующую встречу в России.