Украина сформулировала пять основных требований в рамках урегулирования конфликта с Россией, которые, по ее мнению, должны быть учтены перед встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированной на 15 августа. Эти условия приводит издание Politico.

Устойчивое прекращение огня до любых территориальных уступок.

Киев готов к диалогу по этим вопросам лишь после того, как Москва даст согласие на прекращение огня. При этом российская сторона настаивает на отводе украинских войск как условии для перемирия.

Возмещение Россией причиненного во время боевых действий ущерба Украине.

Согласно подсчетам украинской стороны, совокупный ущерб инфраструктуре и экономике страны достигает $500-1000 млрд. При этом отмечается, что в европейских странах находятся замороженные российские активы на $200 млрд долларов с неясными перспективами их использования.

Гарантии безопасности вместо членства в НАТО.

Несмотря на прежние устремления Киева вступить в Североатлантический альянс, Дональд Трамп четко дал понять, что этот вариант не рассматривается. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал необходимость сохранения антироссийских санкций до тех пор, пока Украина не обретет надежных гарантий безопасности.

Сохранение антироссийских санкций.

Украинские власти серьезно обеспокоены возможностью частичного или полного снятия санкций по инициативе Дональда Трампа, отмечает Politico.

Возвращение детей и пленных солдат.

Из всех обсуждавшихся в Стамбуле тем только вопрос военнопленных привел к реальным результатам, пишет издание. Этим летом фиксируется учащение случаев обмена как живыми военнопленными, так и останками погибших с обеих сторон.

Реакция в России

Как отметила в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова, украинские требования относительно компенсаций, обмена пленными и территориальных вопросов вызывают определенные сомнения. При этом политик не исключила, что Россия могла бы принять часть этих условий.

В частности, Журова подчеркнула, что вопрос возвращения военнопленных понятен и поддерживается российской стороной. Однако, она отметила, что пока Россия предоставляет Украине полную информацию о пленных, противоположная сторона не проявляет такой же отзывчивости. Из-за этого, по словам парламентария, многие российские военнослужащие числятся пропавшими без вести, хотя фактически могут находиться в плену.

Отвечая на вопрос о перспективах перемирия без решения территориальных вопросов, депутат указала на приверженность России долгосрочному миру. В то же время она признала, что именно территориальная проблема останется наиболее сложным и болезненным вопросом для обеих сторон в ходе любых переговоров.

«Что касается компенсации причиненного ущерба — тут тоже не все понятно. Если речь о территориях, которые включены в нашу Конституцию, то здесь, естественно, мы будем все восстанавливать. Но если речь об украинских территориях — тут сложнее. В наших регионах, в Курске, Брянске ведь тоже есть разрушения. Прилеты были и по Москве, и по области, по другим регионам. Как мы будем проводить этот перерасчет?»,— заключила Журова.

Подготовка к встрече Путина и Трампа

Американский президент 8 августа сообщил о предстоящей 15 августа встрече с российским коллегой на Аляске, пообещав позже раскрыть подробности предстоящего саммита. Российская сторона в лице Юрия Ушакова положительно оценила выбор места, указав на пересечение экономических интересов в этом регионе.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт 12 августа уточнила, что переговоры состоятся в Анкоридже, и выразила надежду на его результативность в контексте украинского урегулирования. CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что встреча пройдет на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон».

The Economist писал, что страны Европы выразили обеспокоенность в связи с запланированной встречей президентов России и США на Аляске. По мнению европейских лидеров, Трамп может заявить о дипломатической «победе» Москвы, что поставит Украину и ее союзников в сложное положение: либо принять соглашение, меняющее систему европейской безопасности, либо отказаться и потерять поддержку США.