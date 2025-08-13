Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 15 августа, состоится на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США «Элмендорф-Ричардсон» в Анкоридже на Аляске. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседники телеканала отметили, что чиновники в США столкнулись с трудностями во время поиска места для проведения саммита.

«Лето — пик туристического сезона на Аляске, а доступные и оборудованные варианты для приема двух мировых лидеров были серьезно ограничены», — сообщает CNN.

Однако вскоре, как отметили источники, организаторы саммита пришли к выводу, что «единственным городом в огромном штате», подходящим для проведения саммита, будет Анкоридж.

При этом, добавил телеканал, Белый дом хотел избежать проведения встречи с российским президентом на военном объекте, но база «Элмендорф-Ричардсон» оказалась единственным местом, которое отвечает всем требованиям для исторической встречи.

После визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву американский лидер заявил, что встретится с президентом России Путиным на Аляске 15 августа.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), 6 августа президент России на встрече с Уиткоффом в Кремле представил «масштабное предложение» по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Как утверждают источники издания, Путин заявил, что согласится на прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса.