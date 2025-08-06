Президент России Владимир Путин 6 августа принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщила пресс-служба главы государства. Это пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. Американские СМИ расценили его как «отчаянную попытку» договориться с Россией по Украине. Подробности — в материале RTVI.

Стив Уиткофф прилетел в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Перед встречей в Кремле Уиткофф и Дмитриев около полутора часов провели в ресторане в парке «Зарядье», затем прогулялись по территории и побывали на смотровой площадке. Беседа прошла «в хорошем настроении», передает корреспондент РИА Новости.

Из парка Уиткофф и Дмитриев вышли под песню из мультсериала «Фиксики», в которой есть строчки: «Часики идут, часики идут, часики последнего не ждут».

Путин, приветствуя Уиткоффа в Кремле, по-английски сказал ему «Добро пожаловать». На встрече присутствовал помощник президента Юрий Ушаков, сообщили в Кремле.

Встреча продлилась около трех часов, после этого Уиткофф поехал в американское посольство. Дмитриев после переговоров поблагодарил подписчиков своего аккаунта в соцсети Х за «добрые пожелания», чтобы визит Уиткоффа прошел успешно.

«Диалог будет возобладать», — написал он.

Юрий Ушаков назвал разговор Путина и Уиткоффа «весьма полезным и конструктивным». В числе обсуждаемых тем были конфликт на Украине и перспектива возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

Москва, по словам Ушакова, «передала некоторые сигналы» по вопросу Украины и получила «соответствующие сигналы» от Трампа. Помощник российского лидера воздержался от более подробных комментариев, пояснив, что президент США еще не получил доклад о результатах встречи.

Трамп накануне приезда Уиткоффа утверждал, что российские власти «хотели увидеться» со спецпосланником и «просили» о встрече. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве «всегда рады видеть» Уиткоффа и рады контактам с ним, считая их «важными, содержательными и очень полезными».

Предыдущие визиты Уиткоффа в Россию и переговоры с Путиным состоялись 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля.

Зачем Уиткофф в пятый раз встречался с Путиным

Уиткофф приехал в Москву за два дня до истечения срока ультиматума, назначенного президентом США Дональдом Трампом для заключения сделки по Украине под угрозой введения новых санкций. Reuters назвало визит Уиткоффа «срочной миссией» с целью «добиться прорыва» в урегулировании на Украине.

Близкие к Кремлю источники агентства заявили, что российский президент вряд ли подчинится требованиям Трампа, поскольку считает цели военной операции более важными, чем желание улучшить отношения с США.

«Визит Уиткоффа — последняя попытка найти решение, позволяющее обеим сторонам сохранить лицо. Однако я не думаю, что между ними будет какой-либо компромисс», — заявил агентству австрийский аналитик Герхард Манготт, входивший в группу западных ученых и журналистов, которые регулярно встречались с Путиным на протяжении многих лет.

По словам российских источников Reuters, Путин считает, что новые санкции США не окажут существенного влияния на экономику страны. Хотя он не хочет злить Трампа и понимает, что, «возможно, упускает шанс» улучшить отношения с Западом, военные цели для него важнее, добавили два собеседника агентства.

Уиткофф прилетел в Москву, поскольку Белый дом стремится уложиться в установленный им самим дедлайн для урегулирования конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Источники агентства допустили, что Кремль может пойти на уступки США, чтобы избежать новых санкций, в частности на воздушное перемирие.

Агентство в свою очередь невысоко оценило шансы Уиткоффа добиться мирного соглашения по Украине. В случае неудачи к дальнейшим действиям Трампа будет приковано пристальное внимание, рассуждает Bloomberg.

Если он даст России отсрочку от санкций, это укрепит мнение некоторых инвесторов о том, что Трамп «вечно трусит», говорится в публикации. Также это подорвет его «самопровозглашенный имидж миротворца».

Если же Трамп исполнит угрозу ввести дополнительные пошлины для покупателей российской нефти, это поставит под угрозу и без того непростые отношения США с двумя крупнейшими экономиками мира — Китаем и Индией.

Власти некоторых европейских стран опасаются, что Уиткофф может быть «более лояльным» к Путину, поскольку он показал себя членом администрации США, «наиболее склонным прислушиваться к российскому лидеру», заявил Bloomberg неназванный европейский дипломат.

The Washington Post (WP) расценивает визит Уиткоффа в Москву как «отчаянную попытку» заключить мирное соглашение с Россией до истечения срока ультиматума Трампа. Газета предположила, что Путин предложит частичное прекращение огня на Украине.

С этим согласен политолог Сергей Марков.

«Сегодня очень реален прорыв от войны к миру. Воздушное перемирие наиболее вероятно», — написал он в своем телеграм-канале.

Трамп «придет в ярость», если Уиткофф вернется ни с чем, заявил The Financial Times (FT) источник, близкий к администрации президента США. Введение дополнительных санкций против нефтяного теневого флота рассматривается как «легкий первый шаг» к дополнительным мерам воздействия на Россию, говорят два источника FT, знакомых с ходом обсуждений в Белом доме.

«Президент ясно дал понять, что, если Путин не согласится прекратить войну, будут приняты жесткие санкции. Мы не будем опережать президента в конкретных вопросах», — прокомментировала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В последние недели власти США активно разрабатывали варианты введения вторичных санкций. По словам американских чиновников, недовольство Трампа Путиным настолько велико, что он может одобрить эти меры, передает CNN. Однако глава Белого дома, скорее всего, отступит, если «Россия сделает существенное предложение», говорят собеседники телеканала.

Россия и США «на самом деле не хотели бы разрыва», считает политолог, американист и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов. Однако, по его оценке, Москва «не может позволить» себе договориться с Вашингтоном до достижения целей военной операции. В то же время Трамп стремится избежать серьезного ухудшения отношений с Китаем и Индией, которое может последовать за введением вторичных пошлин, сказал Наумов «Ленте.ру». Эксперт допустил, что визит Уиткоффа может завершиться неудачно.

Серьезных прорывов после встречи Уиткоффа с Путиным ждать не стоит, согласен американист Малек Дудаков. По его прогнозу, в отношениях с США не будет ни «масштабной деэскалации», ни «серьезной эскалации», несмотря на риторику Трампа.

Эксперт считает, что Трамп не станет вводить жесткие санкции против России, поскольку эффект от них будет смазанным, а переговоры после этого прекратятся. Более вероятно, по его мнению, введение формальных ограничений либо продление дедлайна для заключения перемирия.

Политолог-американист Павел Дубравский в разговоре с NEWS.ru не исключил, что нынешний визит Уиткоффа в Москву может стать «одним из последних» из-за ультиматумов Трампа. При этом он считает, что, даже если США выйдут из переговоров по Украине, их взаимодействие с Россией продолжится по другим направлениям.