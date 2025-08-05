Россия допускает возможность частичного воздушного перемирия с Украиной, которое включало бы мораторий на ракетные обстрелы и атаки дронов, но не распространялось бы на другие виды вооружений и наземные операции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации одного из собеседников агентства, для вступления таких условий в силу необходимо их подтверждение со стороны Украины — только в таком случае Москва готова дать свое согласие. Другой источник сообщил, что визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву на текущей неделе потенциально может помочь в принятии соответствующего решения и дает Москве «запоздалую возможность достичь соглашения» с американским лидером Дональдом Трампом.

Источники агентства полагают, что российские власти рассчитывают таким образом снизить риски введения вторичных санкций в отношении своих торговых партнеров, не отказываясь при этом от активных боевых действий на земле. В публикации также отмечается, что Россия потенциально может выдвинуть дополнительные требования к «воздушному перемирию», которые окажутся неприемлемыми для украинской стороны и ее западных союзников.

О предстоящем визите Уиткоффа в Москву ранее сообщал лично Дональд Трамп, указав даты 6-7 августа. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле не исключают возможность встречи американского представителя с Владимиром Путиным. При этом Песков подчеркивал значимость посреднических усилий Вашингтона для организации прямых переговоров между Россией и Украиной.

На этой неделе заканчивается срок ультиматума, выдвинутого Трампом для разрешения российско-украинского конфликта. Глава Белого дома предупредил, что если к 8 августа перемирие не будет достигнуто, США введут новые жесткие санкции против России. В Вашингтоне прорабатывают вариант 100%-ных пошлин на российский экспорт и товары стран, сотрудничающих с Москвой.

Российская сторона не раз заявляла о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса. Путин подчеркивал необходимость прекращения военных действий, однако отмечал важность выработки реалистичного механизма достижения мира. В то же время украинский лидер Зеленский требует «немедленного, полного и безусловного прекращения огня».