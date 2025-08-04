Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву на этой неделе, вероятно, 6 или 7 августа. Об этом американский лидер Дональд Трамп сказал в ходе общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

Уиткофф должен посетить Москву за один-два дня до истечения срока ультиматума президента США. Трамп грозит Москве вторичными пошлинами при отсутствии прогресса в урегулировании украинского конфликта. 29 июля американский лидер сократил срок исполнения требований с 50 до десяти дней. Он должен истечь 8 августа.

Уиткофф посещал Москву четыре раза. Его первая встреча с президентом России Владимиро Путиным состоялась 11 февраля, вторая и третья — 13 марта и 11 апреля. В последний раз дипломат побывал в Кремле 25 апреля, где обсудил возможность возвращения к прямым переговорам между Россией и Украиной.

В начале мая NBC News со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом переговоров сообщал, что Уиткофф во время трех встреч с президентом России прибегал к помощи российских переводчиков. Телеканал отмечает, что спецпосланник по непонятным причинам не привлек к переговорам собственных специалистов по переводу в нарушение принятых в американской дипломатии правил. Сам дипломат не владеет русским языком.

Кроме того, два из трех источников NBC рассказали, что самолет, которым спецпосланник пользовался для перелета в Москву, предположительно не оснащен защищенной правительственной связью. Для проведения конфиденциальных переговоров Уиткофф пользовался телефоном в посольстве США, также у него при себе было защищенное мобильное устройство.