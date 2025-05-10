Специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время трех встреч с президентом России Владимиром Путиным прибегал к помощи российских переводчиков. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом переговоров.

По данным телеканала, Уиткофф по непонятным причинам не привлек к переговорам собственных специалистов по переводу в нарушение принятых в американской дипломатии правил. Сам дипломат не владеет русским языком.

«Если они разговаривали друг с другом по-русски, он не понимал, о чем они говорят», — сказал один из собеседников NBC, имея в виду Путина и переводчиков.

По словам двух бывших американских послов, используя кремлевских переводчиков, Уиткофф рисковал упустить «некоторые нюансы» в словах Путина и не смог бы самостоятельно проверить то, что говорил ему президент России. Таким образом спецпосланник нарушил «давно устоявшийся протокол», отметили собеседники телеканала.

Два из трех источников NBC также рассказали, что самолет, которым Уиткофф пользовался для перелета в Россию, предположительно не оснащен защищенной правительственной связью. Для проведения конфиденциальных переговоров спецпосланник пользовался телефоном в американском посольстве и имел при себе защищенное мобильное устройство.

Между тем заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заверила, что Уиткофф «соблюдает все протоколы безопасности в координации с Государственным департаментом».

Уиткофф прилетал в Россию четыре раза. Его первая встреча с Путиным состоялась 11 февраля, вторая и третья — 13 марта и 11 апреля. В последний раз дипломат побывал в Кремле 25 апреля. Переговоры продлились три часа, одной из тем стала возможность возобновления прямых переговоров Киева и Москвы, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он назвал беседу Путина и Уиткоффа «конструктивной и весьма полезной». По словам Ушакова, переговоры позволили дополнительно сблизить позиции Вашингтона и Москвы не только по Украине, но и по другим международным вопросам.