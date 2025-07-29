В Кремле «приняли к сведению» заявление президента США Дональда Трампа, касающееся сокращения срока ультиматума по урегулированию российско-украинского конфликта с 50 до «10 или 12 дней». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее. Продолжается специальная военная операция. И мы по-прежнему сохраняем приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования», — сказал он.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к словам Трампа об отсутствии интереса к разговорам с президентом России Владимиром Путиным, Песков заявил, что «хотел бы избежать оценок».

«Пока процесс нормализации идет ни шатко ни валко. Хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Здесь, для того чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон», — добавил он.

Песков отметил, что российская сторона сохраняет заинтересованность в этом процессе и выразил надежду на то, что он приобретет «большую динамику».

В середине июля Трамп заявил о готовности установить дополнительные пошлины для России и ее торговых партнеров в размере 100% в случае, если переговоры по боевым действиям на Украине не принесут результата в течение 50 дней. Американский лидер добавил, что для этого ему не понадобится принимать специальный закон о санкциях, который находится на рассмотрении Конгресса США.

Спустя две недели, 28 июля, Трамп заявил о решении сократить заявленный срок ультиматума до «10 или 12 дней». Он отметил, что не видит каких-либо признаков прогресса в процессе урегулирования конфликта.