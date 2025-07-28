Президент США заявил, что разочарован российским коллегой Владимиром Путиным и больше не заинтересован в разговорах с об урегулировании на Украине, поэтому сокращает срок предъявленного Москве 50-дневного ультиматума менее чем до двух недель. Что еще сказал Трамп о перспективах завершения конфликта и о своем отношении к Путину — в материале RTVI.

О Путине

Я разочарован в президенте Путине, очень разочарован в нем. Нам нужно будет посмотреть, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, потому что, думаю, я уже знаю ответ на вопрос, что будет дальше. <…>

Я собираюсь установить новый дедлайн ― примерно 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Было 50 дней, я хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса.

В ответ на вопрос репортера, считает ли Трамп, что Путин «лгал» ему о «своих намерениях на Украине»:

Я не хочу использовать слово «ложь». У нас был хороший разговор и, скажем так, трижды казалось, что мы близки к прекращению огня, а может быть, и к миру. <…> И вдруг ракеты летят на Киев и в другие места. И я спрашиваю: «Что все это значит?»

Я разговаривал с ним [Путиным] три или четыре часа, и казалось, что мы на правильном пути. А потом я говорю: «Забудьте, я больше не буду разговаривать». Знаете, это происходило слишком много раз, и мне это не нравится.

О новых санкциях против России

Мы собираемся ввести вторичные санкции [против России], если не заключим сделку [по Украине]. <…> Я объявлю об этом [сокращении дедлайна], вероятно, сегодня вечером или завтра. Но нет причин ждать. Если вы знаете, каким будет ответ, зачем ждать? Это могут быть санкции и, возможно вторичные пошлины.

Я не хочу поступать так с Россией. Я люблю русский народ, это великий народ. <…> Я думаю, рано или поздно что-то произойдет. Это должно произойти быстро. Так много людей погибает. <…> Россия и Украина — это вопрос, который действительно должен быть урегулирован.

О торговом сотрудничестве с Россией

Россия могла бы быть такой богатой. Она могла бы процветать, как практически ни одна другая страна. <…> Он [Путин] хочет заключать с нами торговые соглашения, он все время об этом говорит. <…>

Я предвижу большой объем торговли с Россией, у них есть много ценных ресурсов. У них есть серьезные запасы редкоземельных металлов, практически все виды, которые только можно иметь. Так что, знаете, Россия могла бы быть сейчас такой богатой. Вместо этого они тратят все свои деньги на войну. <..> Для меня это не имеет смысла. Я думал, он [Путин] захочет покончить с этим [конфликтом] побыстрее. Я действительно чувствовал, что это скоро закончится.

О дальнейших переговорах с Путиным

Мне больше неинтересно разговаривать. У нас такие приятные и уважительные беседы, а следующей ночью ракета летит на город и люди погибают <…> Так что не знаю, посмотрим, что произойдет.