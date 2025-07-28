Озвученные президентом США Дональдом Трампом новые временные рамки для России по урегулированию конфликта на Украине направлены в первую очередь на поддержание его репутации. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Американский президент 28 июля заявил о сокращении с 50-ти до 10-12 дней временных рамок ультиматума, предъявленного России двумя неделями ранее. Трамп подчеркнул, что не видит никаких признаков прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Климов предположил, что американский лидер следит за соцсетями, в которых его оппоненты, вероятно, распространяют нарратив о его уступках президенту России Владимиру Путину. Выдвигая подобные ультиматумы Трамп пытается нивелировать такое восприятие, считает сенатор.

«Вы сами понимаете, что с тем же успехом он мог дать 48 часов для решения конфликт», — заключил он.

В июле Трамп заявил, что готов ввести 100% дополнительные пошлины для России и ее торговых партнеров, если переговоры по Украине не дадут результата в течение 50 дней. При этом он уточнил, что для этого ему не потребуется принятие санкционного закона, находящегося на рассмотрении конгресса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовал слова Трампа как «весьма серьезные», подчеркнув, что часть из них, по его мнению, направлена персонально Владимиру Путину. Позже он выразил надежду, что Вашингтон также оказывает аналогичное давление на Киев.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Трамп подвергается сильнейшему и «неприличному» давлению со стороны ЕС и НАТО. Он подчеркнул, что Москва «действительно хочет понять», какие мотивы лежат в основе этих заявлений американского лидера.