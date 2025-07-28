Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить до 10-12 дней срок 50-дневного ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, который он выдвинул России в середине июля. Об этом американский лидер заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

«Я разочарован в президенте [России Владимире] Путине, очень разочарован в нем. Нам нужно будет посмотреть, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, потому что, думаю, я уже знаю ответ на вопрос, что будет дальше», — заявил Трамп перед встречей.

Президент США напомнил, что провел несколько разговоров с российским коллегой. «Мы думали, что уже много раз все уладили», — отметил он. Однако, по словам Трампа, затем следовали ракетные удары по украинским городам. «А я говорю, что так делать нельзя», — сказал глава Белого дома.

Позже он уточнил, что речь идет о сокращении срока ультиматума до 10-12 дней.

«Нет смысла ждать. Было 50 дней, я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — пояснил он.

В середине июля Трамп пригрозил ввести против России и ее торговых партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если соглашение по Украине не будет заключено в 50-дневный срок. Президент отметил, что может принять такую меру независимо от закона о санкциях, который находится в конгрессе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Трампа «весьма серьезным», отметив, что некоторые высказывания адресованы лично Владимиру Путину. Позже Песков выразил надежду, что США параллельно оказывают давление на Украину.

«Потому что сейчас это выглядит так, что все слова поддержки украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — сказал он.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Трамп находится под огромным и «неприличным» давлением ЕС и НАТО, и Москва «действительно хочет понять», что стоит за его заявлениями.

23 июля в Стамбуле прошел третий с начала года раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва предложила Киеву краткие периоды перемирия на сутки ― двое, чтобы собрать тела погибших.

Стороны также договорились провести гуманитарный обмен по формуле 1200 на 1200″. Россия предложила передать Украине еще 3 тыс. тел бойцов ВСУ и сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Мединский добавил, что Москва и Киев обсудили свои позиции по урегулированию, изложенные в меморандумах, но их подходы остаются крайне далекими друг от друга.