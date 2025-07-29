Срок для разрешения конфликта на Украине истечет через десять дней — отсчет начался 29 июля. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп на борту самолета Air Force One перед вылетом из Шотландии. Аудиотрансляцию вел Белый дом в YouTube-канале.

«И затем мы введем тарифы и прочие меры. Не знаю, повлияет ли это на Россию <…>. Но мы введем тарифы. И разные меры, которые вы применяете — возможно, это повлияет, а возможно, и нет. Но может повлиять», — сказал американский лидер.

При этом Трамп отметил, что не испытывает беспокойства по поводу потенциальной реакции сырьевых рынков на возможные ограничительные меры против России.

«У нас в стране достаточно нефти — мы просто увеличим добычу», — заявил он.

В середине июля президент США объявил о возможном введении 100% пошлин против России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании украинского конфликта. Трамп подчеркнул, что для реализации этих мер ему не потребуется одобрение специального законопроекта, находящегося сейчас на рассмотрении в Конгрессе.

Через две недели после первоначального заявления глава Белого дома заявил о сокращении сроков ультиматума до «10 или 12 дней». Американский лидер констатировал отсутствие видимого прогресса в мирном урегулировании конфликта.

«Я разочарован в президенте [России Владимире] Путине, очень разочарован в нем. Нам нужно будет посмотреть, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, потому что, думаю, я уже знаю ответ на вопрос, что будет дальше», — сказал накануне президент США.

В Кремле заявили, что «приняли к сведению» слова американского президента. В свою очередь заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что Россия, в отличие от Израиля или Ирана, не потерпит ультиматумов.