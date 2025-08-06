Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву, в аэропорту «Внуково» его встречал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

До этого Уиткофф четыре раза встречался с президентом России Владимиром Путиным. Первая беседа состоялась 11 февраля, вторая и третья — 13 марта и 11 апреля. В последний раз спецпосланник был в Кремле 25 апреля, где обсудил возможность возвращения к прямым переговорам между Москвой и Киевом.

NBC News со ссылкой на трех чиновников, знакомых с ходом переговоров ранее сообщал, что американский дипломат во время трех встреч с президентом России прибегал к помощи российских переводчиков. По данным телеканала, Уиткофф по непонятным причинам не привлек к переговорам собственных специалистов по переводу в нарушение принятых в американской дипломатии правил. Сам спецпосланник не владеет русским языком.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил России вторичными пошлинами при отсутствии прогресса в урегулировании украинского конфликта. 29 июля американский лидер сократил срок исполнения требований с 50 до десяти дней. Он должен истечь 8 августа.