После 8 августа, когда истечет срок поставленного президентом США Дональдом Трампом ультиматума России, Вашингтон может ввести «не очень серьезные» санкции, чтобы не подорвать переговорный процесс, или вообще ничего не предпринимать, а просто отсрочить дедлайн. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, администрация Трампа по мере истечения установленного им крайнего срока прекращения огня на Украине приближается к развилке трех путей и вынуждена будет выбрать один из них.

Первым путем Дудаков считает введение жестких санкций и вторичных тарифов для нанесения удара по российской экономике. «Но риски здесь большие, тем более что сам Трамп признает, что эффект от санкций, мягко говоря, незначительный», — отметил политолог. Кроме того, предупредил он, такой сценарий подвергнет риску переговорный процесс между США и Россией.

Вторым вариантом Дудаков назвал введение «не очень серьезных» санкций и вторичных тарифов для демонстрации «некой силы» в переговорах между Вашингтоном и Москвой. Этот путь, по словам американиста, позволит Трампу показать «оставить открытой дверь для будущих контактов, будущего переговорного процесса».

И, наконец, президент США может по истечении установленного им срока ультиматума ничего не предпринимать, а просто в очередной раз отложить дедлайн — например, на 1-3 месяца.

Дудаков убежден, что администрация Трампа сейчас, когда до истечения поставленного им ультиматума осталось 4 дня, пытается сделать выбор между вторым и третьим сценариями. Поэтому, сделал вывод политолог, жесткие санкции, обещанные президентом США, грозят России с наименьшей степенью вероятности.

Напомним, 28 июля Трамп объявил о сокращении временных рамок ультиматума, предъявленного России двумя неделями ранее, с прежних 50 до 10-12 дней. Он объяснил это свое решение тем, что не видит никаких признаков прогресса в урегулировании украинского конфликта. По истечении срока ультиматума США, как утверждает президент страны, введут против Москвы и ее торговых партнеров 100-процентные вторичные пошлины и другие санкции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Трампа «весьма серьезным», отметив, что некоторые высказывания адресованы лично Владимиру Путину. Позже Песков выразил надежду, что США параллельно оказывают давление на Украину.