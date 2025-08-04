Президент США Дональд Трамп подтвердил, что две американские атомные подлодки были перемещены в «соответствующие регионы» в ответ на недавние предупреждения бывшего президента России Дмитрия Медведева. Общаясь с журналистами, он заявил, что субмарины уже находятся «там, где им и положено быть».

«Они находятся в этом регионе, да, там, где им и положено быть», — ответил Трамп журналисту, который спросил его, связано ли перемещение подлодок с противодействием «угрозам со стороны России». Ответ был дан через президентский аккаунт @POTUS в социальной сети Х.

Приказ направить две атомные подводные лодки ВМС США в «соответствующие регионы» в ответ на замечания Дмитрия Медведева — бывшего президента и премьера России и нынешнего заместителя председателя Совета безопасности РФ — был отдан Трампом в пятницу.

В своей соцсети Truth Social президент США заявил, что, стремясь «подготовиться», он «приказал разместить две атомные подлодки в соответствующих регионах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим, чем просто заявления».

Какие подлодки есть у ВМС США

Президент не уточнил, подлодки какого именно типа перебрасываются и куда, а Пентагон обычно мало что сообщает о перемещениях своих субмарин. В составе ВМС США имеется три типа подлодок — все атомные, но только одна несет ядерное оружие:

14 баллистических ракетных подводных лодок класса «Огайо» (так называемые «бумеры»).

Подводные лодки класса «Огайо» длиной 170 метров при погружении имеют водоизмещение почти 19 тысяч тонн, численность их экипажа — 159 человек. Эти субмарины могут развивать скорость до 37 км в час.

В информационном бюллетене ВМС США говорится, что эти подлодки «специально спроектированы для скрытности и точной доставки ядерных боеголовок». Каждая из них может нести 20 баллистических ракет Trident («Трезубец») с разделяющимися ядерными боеголовками. Дальность полёта Trident достигает 7400 км, то американские подлодки могут наносить ими удары по России из Атлантического, Тихого, Индийского или Северного Ледовитого океанов.

Подводные лодки класса «Огайо» считаются мощным средством ядерного сдерживания, поскольку предполагается, что они способны выстоять под первым ударом противника. Их перемещения — один из самых тщательно охраняемых секретов американских Военно-морских сил.

4 подводные лодки с управляемыми ракетами

В 1990-х годах Пентагон решил, что ВМС США не нужно так много подлодок класса «Огайо» для выполнения функций ядерного сдерживания, и переоборудовал четыре из них в подводные лодки с управляемыми ракетами. Сохраняя общие характеристики оригинала, вместо баллистических ракет Trident они несут крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»). Каждая такая подлодка может нести 154 «Томагавка» с фугасной боеголовкой весом до 450 кг и дальностью полета около 1,6 тыс. км.

По данным ВМС США, эти субмарины также могут использоваться для тайной переброски личного состава, поскольку бывшие шахты баллистических ракет переоборудованы в шлюзовые камеры. Перемещения таких подлодок тоже строго засекречены, но в последние годы ВМС США время от времени отмечали их присутствие вблизи очагов военных действий, посылая таким образом «сигналы сдерживания».

быстроходные подводные лодки типов Virginia («Вирджиния»), Los Angeles («Лос-Анджелес») и Seawolf («Морской волк»)

Они составляют основу подводного флота ВМС США и предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника торпедами. Они также могут поражать наземные цели ракетами Tomahawk.

Класс Virginia — самый новый: по состоянию на 1 июля в строй введено 23 судна. Их длина варьируется от 111,5 до 141,5 м в зависимости от конфигурации, водоизмещение — до 10,2 тыс. тонн, а численность экипажа составляет 145 человек.

Субмарины класса Los Angeles — старейшие из быстроходных ударных подводных лодок ВМС США, 23 из них всё ещё находятся в строю. Их длина составляет 109 метров, водоизмещение — 6900 тонн, а экипаж — 143 человека.

Подлодки класса Seawolf являются самыми малочисленными в составе американского военного флота. USS Seawolf и USS Connecticut длиной 107 метров и водоизмещением 9100 тонн больше соответствуют стандартным ударным подводным лодкам и несут торпеды и крылатые ракеты. Третья подлодка класса Seawolf — USS Jimmy Carter — является одним из самых специализированных судов ВМС США: ее корпус на 30,5 метра длиннее, чем у двух других подлодок, и эта дополнительная секция несет «полезную нагрузку для размещения передовых технологий, используемых для проведения секретных исследований и разработок, а также для повышения боевых возможностей».

Что может противопоставить Россия?

Для сравнения, в составе ВМФ РФ имеется менее 30 атомных подводных лодок, в том числе около 10 стратегических субмарин, представляющих собой смесь современных «Бореев» и более старых проектов «Дельта IV», оснащенных ракетами «Булава».

В российский флот также входят несколько стратегических ракетных крейсеров и около шести многоцелевых подводных лодок проекта «Акула», оснащённых для противокорабельных и многоцелевых задач. Россия инвестирует в современное расширение флота за счёт проекта «Ясень-М».

Комментируя заявление Трампа о подлодках, зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что у России «значительно больше атомных подводных лодок в мировом океане», чем у США, и американские субмарины «давно находятся под их контролем», поэтому никакой конкретной реакции с российской стороны не требуется.

В ходе своего первого президентского срока в 2017 году Трамп объявлял об отправке двух атомных подлодок ВМС США к Корейскому полуострову, а вскоре после этого встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Глава Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс М. Кристенсен заявил Al Jazeera, что нынешние действия Трампа «являются эскалацией риторики и потенциальной причиной напряженности», поскольку сейчас Соединенным Штатам неуместно намекать на ядерную угрозу.

«Несмотря на трудности, американо-российские отношения далеки от той точки, когда ядерное оружие играет непосредственную роль, разве что на заднем плане, в качестве общего средства сдерживания», — поделился мнением эксперт.

Он выразил сомнение в том, что действия Трампа подтолкнут Москву к заключению соглашения о прекращении огня на Украине в более короткие сроки. «Американские атомные подводные лодки постоянно находятся на базах, в том числе в Атлантике, и Россия это знает», — напомнил Кристенсен.

Перепалка Трампа с Медведевым

В пятницу президент США обменялся с экс-президентом России резкими словами после того, как выдвинул Москве ультиматум: либо она согласится на прекращение огня с Киевом в течение ближайшей недели (до 8 августа), либо в отношении нее будет введен новый пакет жестких экономических санкций.

На следующий день Медведев опубликовал в социальных сетях пост, в котором назвал эту угрозу «шагом к войне». Он написал, что Трамп «играет в ультиматум с Россией».

Американский лидер ответил в Truth Social: «Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, это не будет одним из таких случаев». Он назвал заявления Медведева «угрожающими» и «крайне провокационными».

Днем ране Трамп, объявляя о торговых пошлинах для Индии и дополнительном штрафе за покупку российской нефти, заявил, что ему все равно, «вместе ли Индия и Россия разрушат свои мертвые экономики». Медведев отреагировал на это постом в своем телеграм-канале, где посоветовал американскому лидеру вспомнить «свои любимые фильмы про „ходячих мертвецов“, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе „мертвая рука“».

Система «Периметр» (она же Dead Hand — «Мертвая рука») включает в себя созданный в СССР комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом. Считается, что это автоматический механизм ядерного возмездия времен холодной войны, призванный нанести ответный удар, даже если российское руководство попадет под удар противника.

Трамп в ответ предупредил: «Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который думает, что он всё ещё президент, чтобы следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!»