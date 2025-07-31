Президент США Дональд Трамп нагрубил зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву после его комментариев о сокращении сроков для урегулирования конфликта на Украине. Американский лидер оскорбил Медведева, назвав его «президентом-неудачником», а также призвал «следить за словами». Тот ответил, что «Россия права и продолжит идти своей дорогой». Подробнее — в материале RTVI.

«Я разочарован в Путине»

В середине июля президент США поставил России ультиматум и дал на прекращение конфликта на Украине 50 дней. В ином случае он пообещал ввести дополнительные 100%-е пошлины против России и ее торговых партнеров. Позже Трамп заявил, что не наблюдает прогресса в урегулировании кризиса, поэтому решил сократить срок до «10-12 дней».

«Я разочарован в президенте [России Владимире] Путине, очень разочарован в нем. Нам нужно будет посмотреть, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, потому что, думаю, я уже знаю ответ на вопрос, что будет дальше», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Новый ультиматум и отсчет десяти дней начался 29 июля, уточнил он.

«Затем мы введем тарифы и прочие меры. Не знаю, повлияет ли это на Россию <…> Но мы введем тарифы. И разные меры, которые вы применяете — возможно, это повлияет, а возможно, и нет. Но может повлиять», — резюмировал президент США.

«Работайте ради Америки, дедули!»

В понедельник, 28 июля Дмитрия Медведев заявил, что «Трамп играет с Россией в ультиматум: 50 дней или десять». Он добавил, что американскому лидеру стоит помнить две вещи.

«Россия — это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (экс-президента США Джо Байдена. — Прим. RTVI), — написал зампред Совбеза.

В ответ сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что россияне скоро поймут, что Джо Байден больше не является президентом США, а России следует садиться за стол переговоров.

«Обращаюсь к тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно относится к прекращению кровопролития между Россией и Украиной: вы и ваши подопечные скоро сильно ошибетесь», — отметил он в соцсети Х.

Дмитрий Медведев ответил Грэму, что не ему и не Трампу определять, когда России «садиться за стол переговоров». По его словам, они начнутся после достижения всех целей СВО.

«Работайте ради Америки прежде всего, дедули!» — заключил зампред Совбеза.

«Все еще считает себя президентом»

После этого в перепалку включился Дональд Трамп, призвавший Медведева «следить за словами».

«Давайте <…> скажем Медведеву, бывшему президенту-неудачнику России, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он также отметил, что ему «все равно, что Индия будет делать с Россией». По словам Трампа, «они могут вместе разрушать их мертвые экономики».

«У нас очень мало деловых отношений с Индией, их пошлины слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Аналогичным образом, Россия и США почти не ведут бизнес вместе. Давайте оставим все как есть», — высказался Дональд Трамп.

«Пусть вспомнит свои любимые фильмы»

Дмитрий Медведев ответил на оскорбления со стороны Трампа. В своем телеграм-канале он отметил, что американский лидер угрожает ему в своей социальной сети, которой сам же запретил работать в России.

«Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой», — написал зампред Совбеза.

Он также высмеял оценку Трампа российской и индийской экономик.

«А про „мертвую экономику“ Индии и России и „заход на опасную территорию“ — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про „ходячих мертвецов“, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе „мертвая рука“», — добавил Дмитрий Медведев.

Система «Периметр», известная как Dead Hand («Мертвая рука»), включает в себя созданный в СССР комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом.

Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта возобновились в мае в Стамбуле. К настоящему моменту проведено три раунда, последний состоялся 23 июля. Трамп изначально выражал недовольство обеими сторонами, однако в последнее время его критика в адрес Москвы стала жестче. Российский МИД, в свою очередь, подтверждает готовность к дальнейшим переговорам.

В Кремле заявили о спокойной реакции на ужесточение риторики Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва «приняла к сведению» слова американского лидера о сокращении сроков ультиматума. Он также подчеркнул, что российская экономика продолжает работать, несмотря на «огромное количество санкций», и выработала к ним «определенный иммунитет».